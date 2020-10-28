NewsOne: в Киеве могут отменить празднование Нового года из-за коронавируса

В Департаменте культуры Киевского городского совета заявили, что празднование Нового года в украинской столице будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Как сообщает NewsOne, власти города будут руководствоваться соответствующими актами по вопросам предотвращения распространения COVID-19 на территории Украины.

Празднование Нового года в украинской столице будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Как передаёт NewsOne, соответствующее заявление сделали в Департаменте культуры Киевского городского совета.

Власти уточнили, что уже начали подготовку к празднику и в августе 2020 года провели художественные тендеры на лучшие проекты по организации новогодних и рождественских мероприятий на Контрактовой и Софийской площадях.

В горсовете добавили, что всё же проведение празднований будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Киеве. Столичные власти руководствуются соответствующими актами по вопросам предотвращения распространения COVID-19 на территории Украины.