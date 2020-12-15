СТРАНА: автор украинской «новогодней шляпы» рассказал о подробностях своего проекта

Автор идеи новогодней шляпы, которая до недавнего времени украшала главную ёлку Украины в Киеве, рассказал журналистам все подробности своего проекта. Как заявил «СТРАНЕ» Игорь Добруцкий, ему обидно и жалко, что он не смог отстоять идею, однако когда шляпа стала не только объектом критики, но и причиной раздора, другого варианта у организаторов новогодних праздников просто не было.

В этом году главная новогодняя ёлка Украины на Софийской площади в Киеве неожиданно стала скандальной: вместо традиционной звезды на верхушку центральной ёлки организаторы установили… шляпу. Как пишет «СТРАНА», волна критики в социальных сетях пошла как со стороны простых граждан, которые провели параллели с распределительной шляпой из Гарри Поттера, так и со стороны церкви, которая сочла «колдовскую» шляпу чуть ли не надругательством над верой и традиционным образом рождественской елки.

Издание пообщалось с автором идеи шляпы на ёлке, руководителем Folk Ukraine Игорем Добруцким, который рассказал все подробности своего проекта.

«Неприятно мне было. Разочарован, что не дали довести до конца. Мы сейчас вынуждены остановить работу — все декорации были подвязаны под эту шляпу. От неё должны были отходить 300 гирлянд по всей площади, как солнечные лучи. И всё это — в концепции «Волшебный лес», о которой мы заявили ещё в самом начале. Мне лично обидно, что я не отстоял идею. Не понимаю, что оскорбительного в шляпе нашли некоторые граждане. Это всего-навсего творчество», — рассказал журналистам Добруцкий.

Он также добавил, что организаторы решили пойти на компромисс и установить на ёлке обычную звезду, чтобы люди могли спокойно встретить Новый год и радоваться праздникам. Однако Добруцкий заявил, что жалеет, что пошёл на поводу общественного мнения.

«Не было там никакого ведьмачества. У нас в сценарии написано: «Сказочная шляпа, которая приносит удачу лесным героям, которые живут под этой ёлкой». Когда завершатся работы, вы увидите, сколько в Сказочном пеньке живёт разных героев, там есть специальные часы. Шляпа предназначалась для того, чтобы там можно было загадать желание. Но каждый в ней увидел что-то своё. Это дело вкуса», — посетовал автор идеи.

Однако он отметил, что не все выступили против новогодней шляпы.

«Но приятно, что многие написали мне в личку, поддержали. У нас же сейчас время какое: медведя на ёлку нельзя — он русский, Деда Мороза нельзя — он советский. То нельзя, это нельзя — для творчества вообще ничего не осталось», — рассказал Добруцкий.

В конце интервью он рассказал и о дальнейшей судьбе шляпы: её пока отправили на склад, однако не исключено, что в будущем её выставят как арт-объект. Однако пока предоставлять публике доступ к экспонату не планируется.

«На следующий год где-то в парке разместим шляпу как фотозону. Хотя к нам уже обращаются с предложениями выставить эту шляпу в других местах. Кстати, многие теперь нам пишут — верните шляпу обратно! Но эта шляпа стала не только объектом критики, но и причиной раздора. Общество разделилось по полюсам — плюс и минус, — как у нас сейчас везде и во всём. Не стоит сейчас что-то делать с этой шляпой. Это будет неуместно», — констатировал автор идеи.