112: с главной ёлки Украины всё-таки сняли жёлтую шляпу

С верхушки главной новогодней ёлки украинской столицы всё-таки сняли жёлтую шляпу весом 58 кг. Как сообщает «112 Украина», шляпу заменят классической звездой, которую должны привезти уже в ближайшее время.
С главной елки страны на Софийской площади в Киеве в воскресенье 13 декабря сняли жёлтую шляпу весом 58 кг. Как передаёт «112 Украина», об этом на своей странице в Facebook сообщил религиовед Александр Саган.
«Сняли...», — написал Саган, добавив соответствующие фото.
Как сообщает телеканал, шляпу заменят классической звездой, которую должны привезти уже в ближайшее время.
Дискуссии относительно аксессуара, который должен украшать елку, начались среди киевлян сразу же, как они заметили шляпу. Горожане заявляли, что считают звезду более подходящей, чем «колдовской» наряд, однако нашлись и те, кому новый «головной убор» пришёлся по душе.
Кроме того, Совет евангельских протестантских церквей Украины обратился к мэру украинской столицы Виталию Кличко с просьбой снять атрибут, из-за того что он воспринимается как «ведьмацкий».
Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой принять участие в показательных выступлениях на чемпионате России в Челябинске.
Производители сахара и подсолнечного масла в России снизят цены при поставке продукции в розничные сети до конца I квартала 2021 года, сообщил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что артист написал письмо, в котором извинился перед ним за свои реплики в ходе судебного процесса.
Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о переходе бывшей фигуристки Юлии Липницкой в тренерский штаб академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков предположил, при каких условиях на рынке стоимость барреля нефти может подняться до $60.
Лидер инвестиционного сообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов считает, что рубль укрепляется по мере того, как снижается интенсивность паники из-за неопределённости, нависшей над финансовыми рынками на фоне многих рисков и ожиданий.
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что российская сторона обратит внимание представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на цензуру в Google и Facebook.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение британской газеты The Times о том, что Алексея Навального якобы пытались «отравить со второй попытки», когда он лежал в искусственной коме в Омске.
Министерство строительства и ЖКХ подготовило предложения для упрощённого въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. Они направлены на рассмотрение в правительство, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.