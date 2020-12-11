1+1: сэкономили — главную площадь украинского города украсили ёлкой с кладбища

Власти города Дубно Ровенской области Украины решили немного сэкономить на новогодних праздниках и срубили ель, которая будет украшать главную площадь, на местном кладбище. Как передаёт «1+1», местные жители, обескураженные данным решением, поинтересовались, а почему бы не украсить новогоднее дерево венками и траурными лентами. Мэр города заверил, что бояться ели не следует, поскольку её освятил местный священник, однако многие ещё думают, вести ли детей к такой ёлке, и надеются, что такая экономия горсовета не станет традиционной, поскольку на кладбище ещё полно бесплатных деревьев.

Зелёное дерево, которое будет украшать на новогодние праздники центральную площадь Дубно в Ровенской области, срубили на кладбище. Ёлку с могил уже даже начали украшать. Хорошо, что не венками, говорят местные, поскольку они в замешательстве от того, где ель росла. А глава города говорит, что даже священник её освятил и бояться ёлки не следует. О перипетиях вокруг новогоднего дерева расскажет Анна Махно.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Высокая, пышная... и с кладбища. Это — про главную ёлку города Дубно. Из-за неё уже поднялась шумиха, поскольку новогодняя красавица росла среди памятников на кладбище.

МУЖЧИНА: Мы все там будем, где эта ёлка росла.

Так говорит один из коммунальщиков, который разворачивает гирлянду. Верхушку на ель уже установили.

ЖЕНЩИНА: Та, что стоит в центре Дубно?

Интересуется Ирина. Она живёт рядом с кладбищем, и ёлка росла возле могил её родственников.

ЖЕНЩИНА: Тут недалеко моя прабабка похоронена и дядя.

Тем, что Новый год жители города будут отмечать возле дерева с могил, женщина потрясена, как и другие горожане.

ЖЕНЩИНА: То, что детям ставят ёлку с кладбища, это цинизм и дерзость.

МУЖЧИНА: Неужели это намёк на то, что 2021 год тоже будет сложным? Надеюсь, что нет.

Местные группы в соцсетях просто разрывает, говорит Влад. Пользователи предлагают не останавливаться и подобрать для ёлки соответствующие украшения.

МУЖЧИНА: Если ёлка с кладбища, то почему бы не взять веночки и ленточки повесить?

А вот Диане не до шуток. Она говорит, что праздновать к такой ёлке не пойдёт.

ЖЕНЩИНА: Я не верю, что может быть какая-то мистика, но для меня это плохой знак.

Примета, что с кладбища ничего нельзя забирать, издавна существует на Украине, говорят этнологи.

ОЛЬГА ПОРИЦКАЯ, этнолог: Если мы импортируем это в мир живых, то это может навредить.

Коммунальщик Юрий говорит, что больше вреда будет, если ёлка упадёт из-за непогоды.

МУЖЧИНА: Она там всё равно мешает, там памятники, и корни. А так, с моральной точки зрения, я даже и не знаю, что сказать.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Стою около вашей ёлки и говорю, что она пышная, красивая и с кладбища. Правильно сказала?

ГОЛОС: Правильно.

Это ответил мэр Дубно Василий Антонюк. Он отъехал из горсовета, поэтому и отвечает по телефону. По его словам, у ёлки с кладбища есть только плюсы: деньги не тратили, и памятники от возможного разрушения обезопасили. Он не верит в негативную энергетику от кладбищенского дерева.

ВАСИЛИЙ АНТОНЮК, мэр Дубно: В среднем, мы сэкономили около 56 тысяч. Разве это плохо? А что, написано где-то в божьем завете то, что нельзя с кладбища брать? А что будет от того, что я, например, городской глава, живу около кладбища уже надцать лет, и ничего со мной не происходит?

А отец Олег про кладбищенскую ёлку уже и слышать не рад, поскольку мэр в интервью местным СМИ сказал, что именно этот священник освятил ёлку и его прихожан это не особо обеспокоило.

ОТЕЦ ОЛЕГ: Не освящал, и ко мне с таким вопросом никто не обращался.

А вот разрешения срубить ёлку на кладбище спрашивали. Отец Олег разрешил, не спрашивая, как её будут использовать. Но греха в решении горсовета он не видит.

ОТЕЦ ОЛЕГ: Грех — это когда во время рождественского поста около ёлки проходят гуляния, распитие спиртных напитков, нарушение поста.

Официально зажечь новогодние огни планируют на День святого Николая. Однако многие ещё думают, вести ли детей к ёлке, и надеются, что такая экономия горсовета не станет традиционной, поскольку на кладбище ещё полно бесплатных ёлок.

Анна Махно, Антон Коцуконь, Александр Ковтунец, Ровенская область, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 10 декабря 2020 года.