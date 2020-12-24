112: в украинских Карпатах создали специальные бригады для охраны ёлок от браконьеров

02:31
Число пострадавших при взрыве в здании в Балтиморе выросло до 23
В городе Балтимор в американском штате Мэриленд число пострадавших при взрыве в многоэтажном офисном здании увеличилось до 23. Об этом сообщила городская пожарная служба.
02:13
Эмир Кувейта посетит Украину в январе
Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах совершит визит на Украину в начале января 2021 года.
01:50
В Великобритании рассказали подробности о новом типе COVID-19 из ЮАР
Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый в Великобританию из ЮАР, впервые был выявлен в республике в начале октября. Об этом говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).
01:32
В Бразилии за сутки выявили почти 47 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 46 696 и достигло 7 365 517.
01:15
Конгресс проголосует по преодолению вето Трампа на оборонный бюджет
Палата представителей конгресса США 28 декабря проголосует по преодолению вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
01:01
МЮ взял верх над «Эвертоном» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Эвертоном» в матче 1/4 финала Кубка английской футбольной лиги.
00:55
Кучеров пропустит регулярный чемпионат НХЛ сезона-2020/21 из-за травмы
Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2020/21 в связи с травмой бедра.
00:48
На западе Москвы неизвестный ранил девушку из пистолета
Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пистолета на западе Москвы, в результате пострадала девушка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
00:47
«Милан» вырвал победу у «Лацио» и вернулся на первое место в Серии А
«Милан» на своём поле обыграл римский «Лацио» в матче 14-го тура итальянской футбольной Серии А.
00:40
«Интер» выставил Эриксена на трансфер
Спортивный директор миланского футбольного клуба «Интер» Пьеро Аузилио заявил, что полузащитник команды Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.
00:34
Глава РПЛ рассказал, как связал свою деятельность с футболом
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как он оказался в сфере футбола.
00:32
Число случаев коронавируса в Марокко достигло 423 214
В Марокко число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки выросло на 2566 и достигло 423 214.
00:20
Дворкович опроверг слухи, что лоббировал Леонченко на пост гендиректора «Локомотива»
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович опроверг информацию, согласно которой он лоббировал кандидатуру Владимира Леонченко на пост генерального директора московского футбольного клуба «Локомотив».
00:16
В США вакцину от COVID-19 получили более 1 млн человек
Более 1 млн жителей США были привиты от коронавирусной инфекции двумя одобренными в стране вакцинами от COVID-19.
00:15
СМИ: «Краснодар» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Румынии
Футбольный клуб «Краснодар» предложил €10 млн за полузащитника румынского «Стяуа» Денниса Мана.
00:00
Булыкин признался, что рад своему назначению в совет директоров «Локомотива»
Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал своё назначение в совет директоров клуба.
23:57
Посол рассказал о жёстком отношении Запада к Белоруссии
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «БелРос» заявил, что в последние месяцы наблюдается жёсткое отношение западных стран к руководству Белоруссии.
23:51
«Реал» одержал пятую победу подряд в Примере
Мадридский «Реал» обыграл «Гранаду» в матче 15-го тура испанской футбольной Примеры.
23:42
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днём
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днём. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
23:41
Поздняков заявил, что МОК внимательно относится к российским вакцинам от коронавируса
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) внимательно следит за созданными в России вакцинами от COVID-19.
23:29
Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета
Американский президент Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом проект военного бюджета на 2021 финансовый год.
23:26
Фигурист Соловьёв рассказал об отношениях с Бузовой
Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду россиянин Дмитрий Соловьёв рассказал об отношениях с известной певицей Ольгой Бузовой, с которой он в паре выступает в проекте «Ледниковый период».
23:17
Ефремов отказался от услуг адвоката Алешкина
Актёр Михаил Ефремов, осуждённый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешкина.
23:17
Новый глава совета директоров «Локомотива» числится в совете директоров ЦСКА
Новый председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Александр Плутник числится в совете директоров столичного ЦСКА.
23:12
«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» в матче 1/4 финала Кубка английской футбольной лиги.
23:07
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 76 человек с коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в городе достигло 10 689. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
23:04
«Интер» обыграл «Верону» и возглавил таблицу Серии А
Миланский «Интер» одолел «Верону» в матче 14-го тура итальянской футбольной Серии А.
22:58
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Палау
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у побережья Палау. Об этом сообщает Геологическая служба США.
22:54
Новый глава совета директоров «Локомотива» поблагодарил Кикнадзе и Мещерякова за работу
Новый глава совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник поблагодарил Анатолия Мещерякова и Василия Кикнадзе за работу в клубе.
22:49
В Калужской области 31 декабря объявили выходным днём
В Калужской области 31 декабря объявили выходным днём. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
22:39
ВОЗ рассказала о суточной заболеваемости коронавирусом в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире.
22:28
Девушка-боец Семёнова снова вызвала Бузову на боксёрский поединок
Мастер боевых искусств Ангелина Семёнова во второй раз вызвала на боксёрский поединок телеведущую Ольгу Бузову.
22:22
Reuters: США готовят расширенные санкции против «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты готовят расширенный пакет санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Дональда Трампа.
22:19
Сёмин прокомментировал уход Кикнадзе и Мещерякова из «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход из клуба генерального директора Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
22:10
В кабмине поручили добавить на «Госуслуги» запись на вакцинацию
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Министерству здравоохранения до 31 января обеспечить возможность записи на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг.
22:08
«Спартак» одержал победу над «Витязем» в КХЛ
Московский «Спартак» одолел подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:02
В Петербурге рассказали о штрафах за нарушение ограничений
Свыше 1,5 тыс. серьёзных нарушений ограничительных мер по коронавирусу было выявлено в Санкт-Петербурге. Об этом заявил зампред городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
22:02
Экс-футболист «Локомотива» высказался об уровне игры Ротенберга
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев поделился мнением об игре защитника команды Бориса Ротенберга.
21:50
США отсрочили введение санкций по «Группе ГАЗ»
Министерство финансов США приняло решение о продлении отсрочки введения санкций по «Группе ГАЗ» до 26 января 2022 года.
21:50
«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова из клуба
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков официально покинули клуб.
21:42
Российский бадминтонист отстранён на пять лет за договорные матчи и ставки
Российский бадминтонист Никита Хакимов дисквалифицирован на пять лет за договорные матчи и ставки.
21:40
В Нижегородской области объявили 31 декабря выходным днём
В Нижегородской области приняли решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днём, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Глеб Никитин.
21:29
«Нижний Новгород» обыграл «Старт Люблин» в баскетбольной Лиге чемпионов
«Нижний Новгород» одержал победу над польским «Старт Люблин» в матче группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.
21:21
В Минобороны назвали число вылечившихся от коронавируса военных
За прошедшие сутки 247 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
21:07
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий
Россельхознадзор отменяет временные ограничения на ввоз в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий. Об этом заявил замруководителя ведомства Антон Кармазин.
21:06
Поздняков рассказал, когда МОК примет регламент по гимну и флагу России на Олимпиаде
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен принять регламент по поводу российского флага и гимна на Олимпиаде в Токио.
20:55
Туктамышева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева последней выступит в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.
20:55
В Турции за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Турции выросло на 19 650, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 2 082 610.
20:42
В АТОР назвали число посетивших Россию в 2020 году туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что объём въездного туристического потока на территорию России за 2020 год снизился на 93,6% по сравнению с прошлым годом.
20:40
Сёмин отреагировал на слухи об отставке гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об уходе из клуба генерального директора Василия Кикнадзе.