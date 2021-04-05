СТРАНА: строгий локдаун в Киеве заканчивается в маршрутке

Несмотря на то что в Киеве с сегодняшнего дня действуют новые правила локдауна и весь городской транспорт должен работать только по пропускам, не все придерживаются ограничений. Как пишет «СТРАНА», журналисту издания удалось проехаться в маршрутном такси, где спецпропуска никто не спрашивал. Кроме того, на остановках общественного транспорта очень много людей, так что сразу и не скажешь, что в городе действует жёсткий карантин.
С 5 апреля в Киеве начали действовать новые правила локдауна: детсады и школы закрывают, а весь столичный транспорт и метро должны работать только по пропускам. Однако, пишет «СТРАНА», как оказалось на практике, не все придерживаются ограничений.
Журналисту издания удалось проехаться в маршрутном такси, водитель которого останавливался на каждой остановке, а о наличии спецпропуска никто не спрашивал.
«На остановках общественного транспорта очень много людей, так что сразу и не скажешь, что в Киеве действует жёсткий локдаун. Однако вход в метро только по пропускам. У входа в метро, сразу у дверей, несколько полицейских проверяют наличие спецпропуска — и только тогда можно пройти дальше и оплатить проезд. На остановках наземного транспорта патрулируют несколько полицейских, но они проверяют не так тщательно, как в метро», — написал корреспондент «СТРАНЫ».
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT подписание закона, согласно которому за оскорбление ветеранов в сети может грозить уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Представитель компании Twitter заявил о проведённом 1 апреля «конструктивном диалоге» с Роскомнадзором касательно совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о нелегальном контенте. Об этом пишет Business Insider.
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий основания для возбуждения уголовных дел о сбыте наркотических и психотропных средств и их аналогов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сербский институт вирусологии «Торлак» подписал с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Генериум» соглашение о трансфере технологий производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время проведёт переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной защите гражданских служащих вооружённых сил. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».