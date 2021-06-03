FAZ: конец эпохи Нетаньяху — израильская оппозиция сформировала восьмипартийное правительство

Израильская оппозиция сообщила о формировании нового коалиционного правительства без правящей партии «Ликуд», возглавляемой Биньямином Нетаньяху, сообщает Frankfurter Allgemeine. В «странную» коалицию вошли восемь партий, представляющих противоположные части политического спектра, включая еврейских националистов и арабскую партию. На следующей неделе кнессет должен проголосовать по вопросу доверия новому кабинету, и, как утверждает издание, до этого времени «ещё многое может произойти».

Переговоры были трудными, и до того, как новое израильское правительство примет присягу, пройдут дни, и «многое ещё может произойти». Но фотография, сделанная вечером в среду в конференц-зале отеля недалеко от Тель-Авива, уже вошла в историю: на ней запечатлён председатель националистической религиозной партии, выступающей за «аннексию оккупированных территорий», рядом с председателем партии, поддерживающей концепцию «двух государств для двух народов», в свою очередь, рядом с главой исламской консервативной партии перед заключением соглашения о коалиционном правительстве, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Незадолго до истечения крайнего срока, установленного в полночь, лидер оппозиции Яир Лапид сообщил президенту Реувену Ривлину по электронной почте, что ему удалось сформировать новую правительственную коалицию. Если всё пойдет по плану, кнессет, вероятно, утвердит состав правительства на следующей неделе. Оно будет состоять из восьми партий, опирающихся на совершенно разные идеологии, которые объединились исключительно для того, чтобы сместить действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который пребывал у власти в течение двенадцати лет. Кажется, что двухлетний политический кризис подходит к концу и оппозиции удалось предотвратить пятые по счёту выборы за последние два года.

Для реализации этого намерения впервые в истории Израиля в коалицию согласилась напрямую вступить арабская партия РААМ. «Это соглашение принесёт кое-какую пользу арабскому обществу и израильскому обществу в целом», — заявил председатель РААМ Мансур Аббас. Присоединение к коалиции партии, принадлежащей к лагерю умеренных исламистов, делает ситуацию ещё более знаменательной: незадолго до подписания соглашения Аббас получил мандат от совета шуры РААМ, который фактически признал, что премьер-министром станет Нафтали Беннетт, представляющий интересы поселенческого движения.

Должность премьер-министра была одним из основных условий вступления Беннета в коалицию. Хотя партия Беннета заполучила шесть мест в парламенте, он будет занимать должность премьер-министра первые два года срока полномочий кнессета. Глава центристской светской партии «Еш Атид» Яир Лапид, получивший наибольшее число мест после партии Нетаньяху «Ликуд» — 17, займёт этот пост не раньше 27 августа 2023 года.

Мало кто верит, что эта «странная коалиция» просуществует так долго. И «ещё многое может произойти» до необходимого утверждения кнессетом. Давление со стороны партии «Ликуд», особенно на депутатов от партии Беннетта «Ха-Ямин ха-Хадаш», огромно. Ещё совсем недавно шли разговоры о двух депутатах-ренегатах от «Ха-Ямин ха-Хадаш». А бывший министр юстиции, заместитель Беннета Аелет Шакед, похоже, не решалась присоединиться к коалиции, в которую вошли сионистская левая социал-демократическая партия «Мерец» и «Израильская партия труда», а также арабская партия РААМ.

Но Беннет и Шакед знают, что Израиль, у которого более двух лет отсутствовал надлежащий бюджет, вряд ли выдержит пятые выборы. Оба идеологически близки к Нетаньяху и даже работали в правительстве под его руководством в прошлом, точно так же, как и председатели двух других правых партий в новой коалиции. Но Беннетт недавно высказал то, о чём все сейчас думают: чисто правое правительство в Израиле при Нетаньяху не представляется возможным, и что в случае с Нетаньяху «никто не верит, что обещания будут выполнены».

Это понимание также означает, что впервые за много лет ни одна ультраортодоксальная партия больше не сможет войти в израильское правительство. Это также будет обозначать «смену эпохи». «Это правительство будет работать для всех граждан Израиля», — написал Лапид в Twitter после сделки. Но как долго протянет его правительство, остаётся под большим вопросом.

По сообщениям израильских СМИ, Нетаньяху уже объявил, что в случае потери власти он останется лидером оппозиции в кнессете и будет бороться за своё возвращение к власти. Расколет ли это «хрупкую коалицию» или, скорее, сплотит её, трудно предсказать. Кроме того, неясно, продолжит ли партия «Ликуд» принимать Нетаньяху в качестве своего председателя. «В Израиле заканчивается эпоха. Но время для этого ещё не пришло», — пишет Frankfurter Allgemeine.