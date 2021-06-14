France Info: парламент Израиля лишил Нетаньяху поста премьер-министра

02:18
Белый дом: двери НАТО открыты для всех стран Европы
Двери НАТО открыты для каждой европейской страны, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.
02:03
Автор победного гола Нидерландов, не считает матч с Украиной на Евро-2020 лучшим в карьере
Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал победу над национальной командой Украины в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
02:02
Bloomberg: Привитым в США разрешат находится в магазинах Apple без масок
Американская компания Apple намерена со следующей недели начать ослабление требования по масочному режиму в своих магазинах и офисах в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
01:57
Капитан сборной Украины: обидно проигрывать такие матчи в концовке
Нападающий и капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение команды от сборной Нидерландов в матче чемпионата Европы по футболу.
01:49
В Роспотребнадзоре не исключили возможность заболевания COVID-19 после вакцины
После прививки от коронавируса есть возможность заболеть коронавирусом, но не из-за самой вакцины, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
01:35
В Петербурге отменён бал медалистов
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение об отмене бала медалистов для выпускников школ из-за ситуации с коронавирусом.
01:33
Де Бур прокомментировал победу Нидерландов над Украиной на Евро-2020
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал победу над национальной командой Украины в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
01:17
«Милуоки» победил «Бруклин» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
01:08
30 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» победить «Тампу» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
01:02
Гинцбург заявил о наличии в России собственных штаммов COVID-19
В России выявлена циркуляция множества собственных штаммов коронавируса, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
00:59
Сборная Украины повторила антирекорд Евро по поражениям подряд
Сборная Украины по футболу повторила антирекорд чемпионатов Европы по продолжительности серии поражений в матчах турнира.
00:50
Шевченко доволен игрой сборной Украины в матче Евро-2020 с Нидерландами
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды от сборной Нидерландов в матче чемпионата Европы по футболу.
00:35
В Петербурге с 17 июня ужесточается карантин
С 17 июня в Санкт-Петербурге приостановят работу фуд-кортов, детских комнат в ресторанах и кафе, приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общепита, сообщает администрация города.
00:32
Милевский не видит ничего страшного в поражении Украины от Нидерландов на Евро-2020
Бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский прокомментировал поражение команды от сборной Нидерландов в матче чемпионата Европы по футболу.
00:20
Дюмфрис признан лучшим игроком матча Евро-2020 Нидерланды — Украина
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча Евро-2020 между сборными Нидерландов и Украины.
00:14
Сборные Нидерландов и Украины установили рекорд чемпионатов Европы
Сборные Нидерландов и Украины установили уникальное достижение в истории чемпионатов Европы по футболу.
00:05
В ЕС поздравили премьера Израиля с формированием правительства
Глава Евросовета Шарль Мишель поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с формированием нового правительства.
23:53
Нидерланды вырвали победу в матче Евро-2020 с Украиной
Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Украины в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
23:44
Страны НАТО пересмотрят стратегическую концепцию из-за России и Китая
Страны НАТО намерены пересмотреть стратегическую концепцию альянса, чтобы противодействовать «агрессивным действиям» России и «вызовам» со стороны Китая.
23:30
Российские дзюдоисты завоевали три медали на ЧМ в Будапеште
Сборная России по дзюдо завоевала три медали по итогам чемпионата мира в Будапеште.
23:27
Байден провёл переговоры с новым премьером Израиля
Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщили в Белом доме.
23:14
Кремлёв: надеюсь, что новое поколение боксёров будет учиться и расти на боях Поветкина
Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв прокомментировал решение российского боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина завершить спортивную карьеру.
23:10
Террористы совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:55
Стекеленбург побил рекорд ван дер Сара в сборной Нидерландов
Голкипер сборной Нидерландов по футболу Мартен Стекеленбург стал самым возрастным игроком в истории национальной команды, принявшим участие в матче чемпионатов мира и Европы.
22:53
Главу Кисловодска переводят на лечение в Москву
Главу Кисловодска Александра Курбатова, который находится в тяжёлом состоянии после падения с электросамоката, переводят на лечение в московский центр им. Бурденко.
22:46
Болельщик упал с верхнего яруса трибуны во время матча Евро-2020 на «Уэмбли»
Болельщик получил тяжёлые травмы в результате падения с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона «Уэмбли» во время матча чемпионата Европы между сборными Англии и Хорватии.
22:38
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки ДТП с автобусом под Петербургом
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному отделению ведомства доложить о ходе доследственной проверки по факту опрокидывания экскурсионного автобуса в Ленинградской области.
22:36
Поветкин заявил, что не намерен заниматься промоутерской деятельностью
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин рассказал о своих планах после завершения спортивной карьеры.
22:27
Поветкин: истории с допингом подкосили карьеру
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин заявил, что ситуации с допингом повлияли на ход его карьеры.
22:22
Мики Леви избран спикером парламента Израиля
Депутат от партии «Еш Атид» Мики Леви избран спикером кнессета (парламента) Израиля.
22:06
Байден намерен обсудить с Эрдоганом Россию и Китай
Президент США Джо Байден намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом темы Афганистана, Китая и России. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
22:02
Алаба признан лучшим игроком матча Евро-2020 Австрия — Северная Македония
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча Евро-2020 между сборными Австрии и Северной Македонии.
21:53
Джокович установил уникальное достижение на турнирах Большого шлема
Первая ракетка мира серб Новак Джокович установил уникальное достижение на турнирах Большого шлема.
21:50
Число случаев коронавируса в Греции достигло 414 933
В Греции за сутки выявили 297 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 414 933.
21:38
Рябинский отреагировал на решение Поветкина завершить карьеру
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал решение российского боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина завершить спортивную карьеру.
21:33
Адвокат сообщил о жалобе Сапеги на задержание
Адвокат россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что его подзащитная подала жалобу на задержание в Минске.
21:32
Новый тренер «Спартака» Витория прибыл в Москву
Новый главный тренер футбольного клуба «Спартак» Руй Витория прибыл в Москву.
21:18
Крыховяк — о ситуации с Эриксеном: всегда есть риск чего-то подобного
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал инцидент с датским хавбеком Кристианом Эриксеном в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Финляндии.
21:17
Нафтали Беннет стал премьером Израиля
Лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет на заседании кнессета (парламента) принёс присягу в качестве премьер-министра Израиля.
21:14
Крыховяк: очень здорово, что на стадионе в Санкт-Петербурге будет много поляков на матче Евро-2020
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от пребывания команды в Санкт-Петербурге, где состоится матч чемпионата Европы со сборной Словакии.
21:01
Пожар в здании на севере Москвы ликвидирован
Пожар в здании с ночным клубом на севере Москвы потушен. Об этом сообщили в городском отделении МЧС России.
21:00
Поветкин не исключил, что может возобновить карьеру
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин, объявивший о завершении карьеры, не исключил, что в будущем может изменить своё решение.
20:52
Австрия обыграла Северную Македонию на Евро-2020
В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Австрии одержала победу над Северной Македонией.
20:40
В Британии за сутки выявили 7490 случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 7490 человек.
20:38
Глава WBC назвал Поветкина одним из лучших тяжеловесов в истории бокса
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о завершении карьеры российским тяжеловесом Александром Поветкиным.
20:25
Джокович стал победителем «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса в финале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
20:19
Число случаев коронавируса в мире превысило 175 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 175 млн.
20:15
Пандев стал вторым самым возрастным игроком, забивавшим на Евро
Форвард сборной Северной Македонии по футболу Горан Пандев забил мяч в ворота сборной Австрии в матче группового этапа Евро-2020.
20:10
Байден согласился со словами Путина об отношениях России и США
Президент США Джо Байден согласился с заявлением российского лидера Владимира Путина о том, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низкой точке.
20:00
ЕС намерен выделить €1 млрд на производство вакцин в Африке
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен создать в Африке мощности по производству вакцин от инфекционных заболеваний и выделить на эти цели €1 млрд.