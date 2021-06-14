France Info: парламент Израиля лишил Нетаньяху поста премьер-министра

В Израиле наступил конец эпохи Биньямина Нетаньяху: парламент поддержал новое коалиционное правительство во главе с праворадикалом Нафтали Беннетом. Таким образом, спустя 12 лет правления лидер партии «Ликуд» покидает пост премьер-министра, однако обещает в скором времени вернуться к власти, пишет France Info.

В воскресенье израильский парламент отстранил от власти Биньямина Нетаньяху, который занимал пост главы правительства на протяжении 12 лет, сообщает France Info. Из присутствующих 119 депутатов 60 поддержали новое коалиционное правительство, благодаря чему новым премьер-министром стал лидер праворадикалов Нафтали Беннет. Против высказались 59 народных избранников, главным образом из партии Нетаньяху «Ликуд».

Как рассказывает французская газета, перед голосованием Беннет представил членов своего будущего правительства и его приоритетные задачи. По словам нового лидера, оно будет работать на благо всего населения Израиля, включая не только арабские меньшинства, но и ультраортодоксальных евреев, которые не представлены в этой коалиции. Речь главы праворадикалов перед парламентом постоянно прерывали сторонники Нетаньяху.

Со своей стороны бывший премьер-министр признал своё поражение ещё до вотума доверия, пишет France Info. В то же время он заявил собравшимся депутатам, что останется в политике во главе оппозиции, пока не «свергнет» новое правительство. Биньямин Нетаньяху также предсказал, что скоро вернётся к власти.