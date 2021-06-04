Spiegel: успех «правительства перемен» в Израиле не означает «конец эпохи Нетаньяху»

Единственное, что объединяет партнёров по новой коалиции в Израиле, — желание сместить нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Der Spiegel. Несмотря на формирование «правительства перемен» и грозящий тюремный срок за коррупцию и злоупотребление полномочиями, Нетаньяху нельзя сбрасывать со счетов: он продолжит атаковать оппонентов со скамьи оппозиции и будет готов вступить в игру в случае развала коалиции.

Последний раз Биньямин Нетаньяху покидал резиденцию премьер-министра Израиля ещё в двадцатом веке. В июле 1999 года спустя три года истёк первый срок его полномочий. Через десять лет он вернул себе должность и резиденцию, где остаётся по сей день, пишет Der Spiegel.

Никто не управлял Израилем так долго, как Нетаньяху. Но сейчас подходит к концу его второй срок. Под руководством лидера оппозиции Яира Лапида его оппоненты сформировали коалицию из восьми партий.

Они принадлежат к разным идеологическим лагерям. Однако пока что они решили подчинить свои разногласия общей цели: сместить Нетаньяху. Они работают над этим в ускоренном темпе, голосование в парламенте может состояться уже в понедельник.

Для Нетаньяху потенциальное поражение в кнессете может стать лишь началом трудностей. Судебный процесс против нынешнего главы правительства длится уже год: прокуратура обвиняет его в мошенничестве, злоупотреблении доверием и коррупции.

Предполагается, что глава «Ликуда» предоставлял преференции телекомпании «Безек» в обмен на позитивное освещение деятельности израильских властей в позитивном ключе. Он также обвиняется в том, что на протяжении многих лет получал дорогие подарки от богатых друзей: ювелирные изделия, шампанское, сигары и авиабилеты на сумму, эквивалентную примерно на сумму примерно €180 тыс. В худшем случае ему придётся сесть в тюрьму: уголовное законодательство Израиля предусматривает до десяти лет за взяточничество и до трёх лет за мошенничество и злоупотребление доверием.

С юридической точки зрения, не имеет значения, останется Нетаньяху на своем посту или нет. Потому что в соответствии с действующим правом в Израиле глава правительства не пользуется иммунитетом. Закон позволяет ему оставаться в должности только до вынесения окончательного приговора, несмотря на продолжающийся судебный процесс, отмечает издание.

Тем не менее потеря власти, по крайней мере на время, также повлияет на судьбу Нетаньяху. В прошлом премьер-министр, который всё ещё находится у власти, разведывал способы получения защиты от уголовного преследования через парламентские каналы. Рассматривалась даже возможность изменения так называемых Основных законов Израиля, фактической конституции страны. Эти варианты будут исключены в обозримом будущем, если к власти, как и ожидалось, придёт альянс Лапида и бывшего министра обороны Нетаньяху Нафтали Беннетта.

Как утверждает издание, даже в этом случае Нетаньяху, который отрицает все обвинения, не следует сбрасывать со счетов по нескольким причинам. С одной стороны, процесс по делу о коррупции может затянуться на годы. Сообщается, что прокуратура основывает свои обвинения на показаниях более 300 свидетелей. Адвокаты Нетаньяху, вероятно, будут ставить под сомнение каждый шаг следователей. Сам Нетаньяху высмеивает «нелепые» обвинения, представляет себя — без предъявления доказательств — жертвой заговора. Нетаньяху и его сторонники, скорее всего, позаботятся о том, чтобы этот процесс шёл рука об руку с грязной пиар-кампанией.

С другой стороны, несмотря на коалиционное соглашение, подписанное его оппонентами, всё ещё нет никакой уверенности в том, что в ближайшие дни они смогут сместить Нетаньяху с должности и сделать Беннета премьер-министром на два года. По словам Лапида, в настоящее время коалиция располагает незначительным большинством — 61 из 120 мест в кнессете. Слухи о том, что некоторые депутаты от правой партии Беннета «Ха-Ямин ха-Хадаш» не согласятся на коалицию, не прекращаются, и Нетаньяху и его союзники будут до последнего момента пытаться помешать необходимому большинству.

Даже если «правительство перемен» придёт к власти, сразу же возникнет вопрос: насколько стабильной может быть коалиция, к которой, помимо либеральной партии Лапида и националистической религиозной партии Беннета, принадлежит, в том числе, Объединённый арабский список, выступающий за создание палестинского государства? Кажется, единственное, что объединяет партнёров — это «тоска по правительству без Нетаньяху».

В течение последних нескольких дней Нетаньяху активно выступал против складывающейся коалиции. Он предостерёг от формирования «левого правительства». «Это представляет опасность для безопасности и будущего Израиля», — заявил Нетаньяху. Он обвинил своего бывшего соратника Беннета в «мошенничестве века».

Нетаньяху, скорее всего, продолжит свои атаки со скамьи оппозиции. Он представит себя электорату в качестве «хорошо известной и проверенной альтернативы шаткому альянсу» и будет готов вступить в игру в случае его распада. «Окончание его второго срока не обязательно означает конец эпохи Нетаньяху», — резюмирует Der Spiegel.