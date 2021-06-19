Times: вопреки надеждам ЕС, эффективность немецкой вакцины от коронавируса составила всего 47%

Результаты основной фазы клинических испытаний показали, что эффективность немецкой вакцины от коронавируса CureVac составляет лишь 47%, передаёт The Times. Однако, несмотря на «неутешительные» результаты, в компании заявили, что продолжат исследования препарата до окончательного анализа, а значит показатель эффективности вакцины ещё может измениться.

Немецкая вакцина от коронавируса фармацевтической фирмы CureVac, на которую в ЕС возлагали наибольшие надежды в рамках вакцинной гонки, показала «неутешительные» результаты клинических испытаний, сообщает The Times.

По результатам основной фазы клинических испытаний эффективность вакцины составляет лишь 47%, что чуть ниже порога, установленного Всемирной организацией здравоохранения. Так, ещё в сентябре в ВОЗ объявили, что будут считать вакцину от COVID-19 эффективной, если она будет работать в 50% случаев в течение нескольких месяцев.

В испытаниях приняли участие более 40 тыс. человек в десяти странах Европы и Латинской Америки. Анализы 124 заразившихся в ходе второго промежуточного COVID-19 пациентов показали, что чуть более половины из них заразились вариантами, которые в ВОЗ обозначили как «вызывающие беспокойство», то есть бразильским или индийским штаммами. Большинство оставшихся случаев вызвано менее изученными вариантами, например штаммом «Лямбда», впервые обнаруженным в Перу.

Как напоминает издание, в прошлом году ЕС, который осуществляет централизованную закупок вакцин от имени стран-членов, заключил предварительную сделку на поставку до 405 млн доз препарата CureVac. Это один из самых крупных заказов, сделанных Брюсселем у одной компании.

Германия, которая является совладельцем CureVac, поскольку через государственный банк развития KfW за €300 млн купила в ней долю примерно в 23%, заказала ещё 20 млн доз в дополнение к 42 млн, которые Берлин рассчитывал получить через ЕС. Кроме того, 50 млн доз заказала Великобритания.

Однако сейчас судьба этих предварительных заказов зависит от того, будет ли вакцина одобрена. Всего за одну ночь после объявления результатов испытаний цена акций компании упала вдвое.

Генеральный директор CureVac Франц-Вернер Хаас попытался несколько смягчить ситуацию, указав на то, что эффективность препарата зависит от возраста пациентов и штамма коронавируса. По его словам, компания всё же подаст заявку на получение одобрения для использования.

«Хотя мы надеялись на более весомый результат промежуточного исследования, мы признаём, что сложно продемонстрировать высокую эффективность в условиях такого беспрецедентно широкого разнообразия вариантов», — заявил Хаас.

По словам генерального директора CureVac, компания продолжает работать над окончательным анализом, а значит показатель эффективности вакцины может измениться.

При этом в Министерстве здравоохранения Германии подчеркнули, что подобные данные не повлияют на скорость кампании по вакцинации в стране, которая в настояющий момент опирается на вакцину компаний Pfizer и BioNTech, сообщает The Times.