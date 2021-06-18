France 24: обязательная вакцинация разделила москвичей во мнениях

Мэр Москвы выпустил постановление, в соответствии с которым работники сферы услуг в Москве должны привить своих сотрудников. По данным France 24, таковых будет до 2 миллионов человек. Москвичи разделились во мнениях по этому вопросу.
Парикмахеры и водители такси — представители этих профессий в российской столице теперь должны сделать прививки от Covid-19. Компаниям в Москве дали месяц, чтобы как минимум 60 процентов их сотрудников получили по первой дозе вакцины, иначе им грозит штраф и временная приостановка деятельности. Москвичи по-разному относятся к этой мере.
МОСКВИЧ: В принципе это, видимо, уже неизбежная мера, потому что мы все видим рост числа заболевших. Как и все, будем исполнять закон.
МОСКВИЧКА: Я считаю, что принудительной вакцинации как любого принудительного распоряжения быть не может в отношении свободной публики в нашем государстве.
Мэр Москвы объявил об этих мерах в среду, отметив, что пандемия всё ещё идёт опасными темпами.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, мэр Москвы:За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида, около 80 процентов. И на 70 процентов увеличилось поступление тяжёлых больных в стационары Москвы.
Постоянный рост характерен для всей России. В среднем за последнюю неделю в стране было более 13 тысяч новых случаев в день.
Россия старается ускорить темпы вакцинации. Только 13 процентов населения получили хотя бы одну дозу. Судя по последним опросам, около 40 процентов россиян вряд ли будут прививаться. В качестве объяснения такого недоверия некоторые аналитики отмечают желание иметь больше информации о клинических испытаниях, а также неоднозначные сигналы от правительства по поводу пандемии в целом.
Российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), сообщил советник генерального директора «Роскосмоса» Сергей Крикалёв.
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман провела встречу в Вашингтоне со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером, в ходе которой подтвердила, что американская сторона выступает против «Северного потока — 2».
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил, что выполнить Минские соглашения в текущем виде страна не может.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что заседание Центризбиркома России, в ходе которого намечено утвердить календарный план избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и порядок голосования, состоится 18 июня.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» сообщил, что одной из основных тем в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон станет привлечение США к мирному урегулированию в Донбассе.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что не исключены попытки внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму.
Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что президент России Владимир Путин дал американскому лидеру Джо Байдену понять, что посольство Соединённых Штатов в Москве будет «должным образом укомплектовано».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России связан с «тотальным нигилизмом» граждан по отношению к мерам профилактики.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что инфицированные коронавирусом жители города носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса.