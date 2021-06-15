ABC News: США подобрались к очередному мрачному рубежу в 600 тыс. погибших от COVID-19

Соединённые Штаты подошли к очередному мрачному порогу в 600 тыс. умерших от COVID-19, передаёт ABC News. Произошло это в то самое время, когда в стране набирает силу появившийся изначально в Индии вариант «Дельта». Между тем, как отмечают специалисты, двух доз вакцины обычно хватает для того, чтобы обеспечить защиту от этого штамма.

Переходим к другой крупной новости этого вечера — к коронавирусу в нашей стране. Появились новые опасения по поводу варианта «Дельта», который изначально был обнаружен в Индии. И в тот самый момент, когда США вот-вот должны преодолеть ужасающий порог в 600 тысяч американцев, погибших от COVID-19, официальные лица говорят о том, что вариант «Дельта» более заразен и более смертоносен.



По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, здесь, в США, с ним связаны почти 10% всех случаев. Таким образом всего за одну неделю их стало на 60% больше.



Власти предупреждают, что здесь, в США, он может занять доминирующее положение. Он очень сильно бьёт по непривитым. Говорят, что наилучшая защита — пройти вакцинацию.



На сегодняшний день у нас вот такие данные: более 174 миллионам человек была поставлена как минимум одна доза вакцины. Это 61% от всех жителей страны в возрасте от 12 лет.



Кроме того, сегодня стало известно о новом исследовании, посвящённом тому, насколько эффективны вакцины против этого конкретного варианта. С репортажем Стефани Рамос.



В то самое время, когда страна приближается к очередному мрачному рубежу — 600 тысяч американцев, погибших от COVID, — появляются новые опасения о крайне заразном варианте «Дельта», который изначально был обнаружен в Индии.



Сегодня официальные лица Великобритании уже переносят планы по открытию страны. Там с этим вариантом связаны уже 90% всех новых случаев.



Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что этот вариант может спровоцировать более серьёзные заболевания и вскоре может стать в США преобладающим штаммом.



ЭНДИ СЛАВИТТ, бывший член команды реагирования на COVID-19 при Белом доме: Вариант «Дельта» отвечает сейчас за 10% от всех случаев в США. Если вы не прошли вакцинацию, то скажу вам: когда вариант «Дельта» доберётся до вашего города, он будет гораздо более заразен и более смертоносен.



Сегодня президент Байден обратился к американцам с просьбой пройти вакцинацию



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы всё ещё теряем слишком много жизней. Пожалуйста, пожалуйста, пройдите вакцинацию как можно скорее. Мы уже достаточно настрадались.



Пока случаев заражения COVID в стране становится всё меньше, пять штатов, где уровень вакцинации ниже среднего по стране, теперь наблюдают рост заболеваемости. Те, кто работают на передовой, всё ещё ведут борьбу с вирусом, при этом в среднем ежедневно умирает более 300 человек.



МЕГАН БОУЗ, медсестра по респираторной помощи: Эти смерти представляют собой вызов. Их можно было бы избежать с помощью вакцин.



В Детройте Холли и Антуан Риверз заразились коронавирусом в апреле, когда ждали возможности привиться.



ХОЛЛИ РИВЕРЗ, жительница Детройта: В конце состояние всё ухудшалось.



Антуан, отец пятерых детей, попал в больницу, а через месяц, в мае, он скончался.



ХОЛЛИ РИВЕРЗ: Для детей он был супергероем. Они любили его до невозможности.



СТЕФАНИ РАМОС, корреспондент ABC News: Дэвид, страдает огромное количество семей. Что же касается варианта «Дельта», то исследователи говорят, что, по предварительным данным, две дозы вакцины от COVID хорошо с ним справляются. Например, вакцина Pfizer, по оценкам, обеспечивает 79%-ную защиту от заражения вариантом «Дельта». Дэвид.



С актуальной информацией по пандемии была Стефани Рамос. Стефани, благодарю вас.



Дата выхода в эфир 15 июня 2021 года.