Guardian: далеко не «оплот честности» — жители ЕС получали доступ к медицинским услугам с помощью личных связей и взяток

Почти треть жителей ЕС пользовались личными связями для доступа к медицинским услугам во время пандемии Covid-19, пишет The Guardian со ссылкой на недавнее исследование Transparency International. Опрос также установил, что каждый пятый житель Румынии, Болгарии, Венгрии и Литвы давал взятки, чтобы попасть к специалистам в области здравоохранения. Как подчёркивают авторы доклада, эти результаты вселяют беспокойство, ведь использование связей для получения вакцины или места в больнице может привести к смерти менее защищённых людей.

Почти треть жителей ЕС пользовались личными связями для доступа к медицинским услугам во время кризиса, связанного с Covid-19, пишет The Guardian со ссылкой на исследование, проведённое организацией Transparency International. Кроме того, примерно каждый пятый в Румынии, Болгарии, Венгрии и Литве платил взятки за такие услуги, говорится в докладе. Помимо этого, почти две трети (62%) из 40 тыс. респондентов в 27 странах-членах ЕС, заявили, что коррупция в их правительстве является серьёзной проблемой, а три четверти (76%) заявили, что она не уменьшается или увеличивается.

Авторы доклада «Барометр мировой коррупции — Европейский союз» заявили, что его выводы вызывают особую тревогу, учитывая, что государства-члены готовятся выделить миллиарды евро на восстановление экономики после пандемии. Ожидается, что Европейская комиссия в ближайшее время утвердит национальные планы по расходованию €800 млрд, которые будут совместно заимствованы европейскими странами на финансовых рынках.

«ЕС часто рассматривается как оплот честности, но эти результаты показывают, что страны по всему региону остаются уязвимыми перед коварными последствиями коррупции», — заявила председатель Transparency International Делия Феррейра Рубио. «Во время кризиса в области здравоохранения использование личных связей для доступа к государственным услугам может нанести такой же ущерб, как и дача взяток. Жизни могут быть потеряны, когда люди со связями получают вакцину Covid-19 или медицинскую помощь раньше, чем те, у кого есть более неотложные потребности», — предупредила она.

Как отмечает газета, доклад рисует картину недовольства тесными отношениями между крупным бизнесом и правительствами и высокой степенью прямого участия граждан в коррупционных практиках для доступа к государственным услугам.

Хотя всего 6% людей по всему региону заявили, что они сочли необходимым дать взятку для получения медицинских услуг или доступа к ним, опрос показал, что 29% полагались на личные связи, причём эта практика наиболее распространена в Чешской Республике (54%), Португалии (46%) и Венгрии (41%). Наибольшая доля людей, заявивших, что они давали взятку для получения медицинских услуг, была в Румынии (22%), Болгарии (19%), Венгрии (17%), Литве (17%) и Хорватии (14%). Согласно опросу, проведённому в период с октября по декабрь прошлого года, использование взяток для доступа к здравоохранению также было сравнительно распространено в Бельгии (10%), Австрии (9%) и Греции (9%).

На Кипре была самая высокая доля респондентов (65%), заявивших, что, коррупция за последний год увеличилась, сообщает газета. The Guardian связывает это со скандалом вокруг «золотых паспортов», когда было установлено, что десятки осужденных преступников, людей в розыске и политических изгнанников лиц приобрели гражданство острова.

Менее 20% жителей Дании и Финляндии назвали коррупцию в правительстве большой проблемой в своей стране, в то время как более 85% жителей Болгарии, Хорватии, Кипра, Италии, Португалии и Испании считают иначе.

При этом нет ни одной страны, в которой большинство граждан считали бы, что коррупция снижается, отмечает издание. Наилучшие результаты были получены в Словакии, где 39% граждан сочли, что произошло снижение коррупции. Тем временем, как напоминает газета, в 2020 году, после убийства в 2018 году журналиста-расследователя Яна Куцака и его невесты, в коррупции были обвинены десятки сотрудников правоохранительных органов Словакии.