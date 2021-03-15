SZ: в бундестаге спорят о последствиях «масочного скандала» и «азербайджанской аферы»

В правящей коалиции Германии разгорелся спор об ужесточении законодательства о политических партиях и статусе депутата бундестага в связи с последними скандалами, вызванными сомнительными действиями членов ХДС/ХСС, сообщает Süddeutsche Zeitung. Депутатов бундестага обвиняют в получении откатов от продажи масок и лоббизме интересов Азербайджана. Христианские демократы представили целый список нововведений, ограничивающих побочную деятельность парламентариев и финансирование партией, однако социал-демократы утверждают, что этих предложений недостаточно.

В правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ разгорелся спор о том, какие последствия нужно извлечь из «масочного скандала» и «азербайджанской аферы». В пятницу фракция ХДС/ХСС представила целый список ужесточений законодательства — они касаются Закона о депутатах бундестага, Уголовного кодекса, обращения с финансовыми пожертвованиями и многого другого. Но, с точки зрения СДПГ, предложений, выдвинутых христианскими демократами, недостаточно. Поэтому социал-демократы внесли собственный законопроект, пишет Süddeutsche Zeitung.

Заместитель председателя фракции СДПГ Дирк Визе заявил, что блок ХДС/ХСС называет свои предложения «воцарением транспарентности», в то время как их действия напоминают «плохую шутку». Потому что по «очень важным пунктам» это «не что иное, как фиговый листок». Более того: «Партнёр по коалиции делает громкие заявления после каждого коррупционного скандала, но из этого, очевидно, не следует никаких действий».

Поводом для спора стали сомнительные действия бывших депутатов от ХДС/ХСС Георга Нюсляйна (ХСС), Николаса Лёбеля (ХДС) и Марка Хауптмана (ХДС). Нюсляйн и Лёбель попались на откатах от продажи масок: за посредничество в получении госзаказа на поставку средств индивидуальной защиты они получили шестизначную сумму. Хауптмана обвиняют в лоббизме: в издаваемой им тюрингской газете он размещал рекламные объявления из Азербайджана и, как предполагается, получал за это деньги из-за рубежа.

Теперь блок ХДС/ХСС намерен законодательно запретить депутатам «оплачиваемую деятельность в качестве представителя интересов третьей стороны в федеральном правительстве или в бундестаге». Нарушения должны наказываться административным штрафом. Кроме того, депутаты будут обязаны направлять прибыль от такой незаконной деятельности в бундестаг.

Блок ХДС/ХСС также намерен сделать более прозрачными побочные доходы. Если их сумма превышает €100 тыс, то в будущем сведения о них должны быть «точно указаны в евро и центах». Законопроект запрещает пожертвования в пользу депутатов, при этом пожертвования партиям остаются допустимыми. Минимальное наказание за дачу и получение взятки депутатами должно быть увеличено до одного года лишения свободы. Кроме того, христианские демократы требуют ввести обязанность раскрывать доходы от корпоративных акций, если депутат владеет более 25% компании, и, следовательно, может оказывать существенное влияние на её деятельность. Опционы на акции, которые депутаты получают в рамках побочной деятельности, должны публиковаться в соответсвии с желанием ХДС/ХСС.

Заместитель председателя фракции СДПГ Дирк Визе считает, что предложений, выдвинутых ХДС/ХСС, недостаточно. «Мы хотим, чтобы депутаты раскрывали сведения о побочных доходах от нуля евро», — заявил Визе. Но блок ХДС/ХСС предпочитает, чтобы депутаты раскрывали сведения о доходах, превышающих €100 тыс. По его словам, СДПГ требует, чтобы доходы от акций обнародовались в случае, если депутат владеет более 5% компании. Но ХДС/ХСС настаивает на пороге в 25%.

Кроме того, СДПГ намерен снизить сумму требующих раскрытия пожертвований политическим партиям с €10 тыс до €2 тыс. Также планируется ввести ограничения на индивидуальные пожертвования — ежегодный лимит должен составить €100 тыс евро. Спонсорство должно регулироваться законом о политических партиях. В будущем депутаты также будут должны указывать временной объём побочной деятельности. Таким образом станет очевидно, действительно ли депутатский мандат всё ещё находится в центре работы, как того требует Закон о депутатах бундестага, передаёт Süddeutsche Zeitung.