FAZ о плане Берлина убрать слово «раса» из конституции — пресечь попытку на корню
Правящая коалиция Германии, состоящая из Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, решила убрать из конституции понятие «раса», сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Автор статьи Райнхард Мюллер считает эту инициативу ненужной, ведь основной закон государства никак нельзя назвать расистским. Этот документ собственно и возник как ответ на период правления национал-социалистов, напоминает он.
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