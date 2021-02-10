Конгрессмен об импичменте: демократы готовы игнорировать конституцию, лишь бы Трампа не избрали вновь

За Дональда Трампа проголосовали 74 миллиона американцев, и теперь, чтобы лишить его возможности баллотироваться снова, демократы пытаются осудить его в сенате, заявляет конгрессмен Джим Джордан в эфире Fox News. При этом, по его словам, демократы закрывают глаза и на конституцию, и на процессуальные нормы, и на факты. Как отмечает Fox News, глава Верховного суда США отказался председательствовать на импичменте в сенате.

С нами конгрессмен Девин Нунес, второй человек в комитете палаты представителей по разведке, конгрессмен Джим Джордан, второй человек в юридическом комитете палаты представителей, а также Боб Барр, один из менеджеров по импичменту Клинтона.



Конгрессмен Джордан, аргументы процессуального характера, конечно, важны, но, по-моему, слабость выдвинутого демократами обвинения, единственного обвинения, на котором основан импичмент… Мне жаль, что команда президента Трампа не так много времени уделила именно этому. А вы как думаете?



ДЖИМ ДЖОРДАН, конгрессмен США: Да, но опять-таки главный посыл заключался в том, Лора, что они хотят устранить человека, за которого проголосовали 74 миллиона американцев. Они не хотят, чтобы он баллотировался в 2024 году. И они так на этом сосредоточены, так этим одержимы… Кажется, вы использовали это слово, и оно верно отражает суть. Они настолько этим одержимы, что готовы игнорировать конституцию, готовы игнорировать процессуальные нормы. И ещё они готовы игнорировать факты. Вы отмечали, что президент сказал: «Мирно и патриотично идите к Капитолию и сделайте так, чтобы вас услышали».



Подумайте, каким был прошлый год, Лора. Демократы говорили нам, что нам нельзя ходить в церковь, нельзя ходить на работу, нельзя ходить на похороны близких, нашим детям нельзя в школу. И теперь они хотят сказать всё тем же американцам: «Вы не можете голосовать, за кого хотите, в 2024 году!» Вот насколько они одержимы. Я думаю, американский народ видит их насквозь и понимает, что это нелепо. И, как вы уже говорили, президент (Трамп. — ИноТВ) победит. Он и должен победить — из-за конституции, из-за того что не соблюдена процедура, и из-за фактов.



Конгрессмен Барр, мне показалось существенным, что конгрессмен Сисиллин отказался признавать важность отказа главы Верховного суда явиться (в сенат США. — ИноТВ) и председательствовать (на импичменте. — ИноТВ). Посмотрите!



ДЭВИД СИСИЛЛИН, конгрессмен США, менеджер по импичменту Трампа: Позвольте, я скажу прямо. Это неважно. Это не существенно. Когда судят действующего президента… Председательствовать может вице-президент… Был бы конфликт интересов, если бы председательствовал человек, который в случае обвинительного приговора стал бы президентом.



Кен Старр был с этим горячо не согласен. Вчера вечером в нашей программе он сказал, что это очень важно, что председатель Верховного суда отказался в этом участвовать. Что скажете вы?



БОБ БАРР, конгрессмен США: Ну, во-первых, председатели Верховного суда не любят сидеть на судах импичмента. Это было очевидно лет 20 назад, когда судью Ренквиста чуть ли не силком приволокли председательствовать на импичменте Клинтона. Так же было и на последнем импичменте, импичменте президента Трампа… Это ставит председателя Верховного суда в неудобное положение.



Но очень важно то, что этот председатель Верховного суда правильно читает конституцию — знает, что в порядке импичмента нельзя осудить бывшего президента. В противном случае, поскольку Трампу объявили импичмент как президенту, а теперь собираются судить, если бы этот суд имел под собой конституционные основания, председатель Верховного суда сидел бы в этом кресле. То, что его там нет, очень существенно.



Дата выхода в эфир 09 февраля 2021 года.