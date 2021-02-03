CNBC: виновность Трампа в штурме Капитолия несомненна, считают в палате представителей США

Члены нижней палаты американского конгресса, которым предстоит контактировать с сенатом в ходе рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа на следующей неделе, опубликовали предварительный меморандум по делу, передаёт CNBC. Как сообщает корреспондент канала, авторы документа убеждены, что причастность Трампа к беспорядкам 6 января в Вашингтоне не подлежит сомнению.

Члены палаты представителей, ответственные за контакты с сенатом по вопросу импичмента, опубликовали предварительный меморандум по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа, которое будет официально рассмотрено сенатом на следующей неделе. В документе конгрессмены заявляют, что тот факт, что президент Трамп несёт ответственность за беспорядки 6 января, сомнению не подлежит.

Далее документ гласит: «Поведение президента Трампа должно быть самым чётким и однозначным способом обозначено как неприемлемое. Это не вопрос партийных интересов — его действия создали угрозу для того фундамента, на котором разворачиваются все остальные политические споры и разногласия».

Во время рассмотрения дела конгрессмены попытаются оспорить ряд аргументов, которые, вероятнее всего, выдвинет президент Трамп в свою защиту — в том числе и о том, что данный процесс является неконституционным, поскольку он уже покинул должность. В меморандуме на этот счёт говорится: «Исторический опыт, доктрина первоначального смысла, а также буквальное толкование текстов законов не оставляют сомнений в том, что у сената есть юрисдикция на проведение этого процесса».

Президент Трамп также, вероятно, выскажет аргумент о том, что он лишь пользовался своей свободой слова. Этот аргумент конгрессмены называют «отвлекающим манёвром».

Аналогичный документ, как ожидается, опубликует сегодня в течение дня и Дональд Трамп. Если нам удастся его получить, мы об этом тут же сообщим.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2021 года.