Guardian: Трамп назначил себе новых адвокатов в деле по импичменту

Команда защитников Дональда Трампа отказалась от своей работы из-за разногласий с ним по стратегии защиты, так что бывшему американскому президенту пришлось назначить новых. Как напоминает The Guardian, Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве своих сторонников к протестам, которые вылились в штурм Капитолия.

Дональд Трамп назвал имена своих новых адвокатов, которые будут защищать его во время импичмента, сообщает The Guardian. Слушания начнутся уже на будущей неделе и будут посвящены обвинениям в том, что Трамп способствовал протестам своих сторонников, которые окончились гибелью людей.

Прошлая команда защитников Трампа почти в полном составе отказалась от работы из-за разногласий по стратегии защиты. Возможно, дело в том, что сам Трамп настаивает, что защита должна строиться на аргументе, что сами выборы, в результате которых он проиграл, были сфальсифицированы, хотя пресс-секретарь Трампа говорил, что причина иная. Именно из-за таких заявлений Трампа его сторонники и вышли маршем на Капитолий 6 января.

В свою очередь, прежняя команда адвокатов хотела, по всей видимости, построить стратегию защиты на том, что незаконно выносить импичмент президенту, когда срок его полномочий уже истёк. Кроме того, по их мнению, речь Трампа попадает под закон о свободе слова.

Новую команду защитников Трампа возглавят Дэвид Шон и Брюс Кастор. Как отмечает автор статьи, это не столь однозначные фигуры. Так, Шон представлял Роджера Стоуна, обвинённого в лжесвидетельстве по «российскому делу» и освобождённого в дальнейшем самим Трампом. Также Шон встречался с Джеффри Эпштейном незадолго до его смерти в тюрьме. А Кастор известен тем, что выступал против оказания помощи жертвам католических священников и навлёк на себя критику со стороны адвокатов жертв сексуального насилия.

У новой команды Трампа будет совсем немного времени на подготовку к слушаниям по импичменту. В соответствии с ранее составленным расписанием прения должны были начаться 9 февраля. Впрочем, сейчас этот график поставлен под вопрос из-за смены команды Трампа, пишет The Guardian.