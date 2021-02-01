CNN: от Трампа ушли пять адвокатов, которые должны были защищать его на процессе по импичменту

Пять адвокатов покинули юридическую команду, которая должна заняться защитой Дональда Трампа на предстоящем процессе по его импичменту, передаёт CNN. Между тем, как отмечает издание, после штурма Капитолия однопартийцы Трампа — республиканцы — возвращаются на сторону бывшего главы Белого дома, опасаясь разозлить его самого и его электорат.
Ложь бывшего президента США Дональда Трампа и его настойчивые утверждения о том, что ноябрьские президентские выборы были сфальсифицированы не в его пользу, возможно, оказались перебором для адвокатов, которые должны были защищать экс-главу Белого дома на предстоящем разбирательстве в сенате по делу об импичменте, пишет CNN. Как напоминает издание, до этого процесса осталось чуть более недели.
Осведомлённый источник сообщил каналу об уходе пяти адвокатов — Бутча Бауэрса, Деборы Барбье, Джоша Ховарда, Джонни Гассера и Грега Харриса.
По словам этого же источника, Трамп хотел, чтобы адвокаты сосредоточили свою защиту не на том, чтобы поставить под сомнение законность импичмента после его ухода со своего поста, а на том, что в ноябре произошла массовая фальсификация выборов и что у него украли эти выборы.
При этом, как отмечается в статье, Трамп отказывался обсуждать иную стратегию защиты.
Между тем его партия в значительной степени осталась ему верна. После штурма Капитолия 6 января Республиканская партия, «недолго пофлиртовав с разумом и здравым смыслом», решила сохранить свою глубокую и зачастую слепую преданность Трампу. Теперь республиканцы предпочитают игнорировать его роль в подстрекательстве к смертоносному мятежу, чтобы не злить бывшего президента и его электорат в преддверии намеченных на следующих год выборов в конгресс США.
Распад команды юристов Трампа из-за разногласий по поводу стратегии защиты резко контрастирует с медленным возвращением республиканских лидеров обратно на сторону бывшего главы государства.
Причём последнее происходит на фоне того, как гнев американских законодателей из-за недавнего мятежа ослабевает, а потенциал Трампа помочь или навредить своим однопартийцам на выборах 2022 года обретает первостепенную важность, говорится в статье.
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