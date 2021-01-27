CNN: сенат отклонил попытку признать импичмент Трампа неконституционным

Большинство членов сената США проголосовали против признания процесса импичмента бывшего президента США Дональда Трампа неконституционным, сообщает CNN. Тем не менее тот факт, что против высказались всего пять республиканцев, противники импичмента сочли свидетельством того, что осудить Трампа демократам не удастся.

Сенат конгресса США не поддержал попытку республиканца Рэнда Пола признать процесс импичмента бывшего президента США Дональда Трампа неконституционным. Тем не менее, как отмечает CNN, голосование наглядно показало, как к этому процессу относятся сенаторы от Республиканской партии.

Так, предложение Пола было отклонено 55 голосами. Против проголосовали все демократы и всего пять республиканцев. Таким образом, за признание процесса импичмента неконституционным высказались 45 сенаторов.

Для того чтобы осудить Трампа, понадобится поддержка 17 республиканцев, которые должны будут отступиться от партийной линии в ходе проведения судебного процесса по вопросу импичмента в следующем месяце. Примечательно, что лидер Республиканской партии в сенате Митч Макконнелл в ходе голосования поддержал предложение Пола.

При этом Пол заявил: тот факт, что попытку признать процесс импичмента неконституционным поддержали 45 республиканцев, указывает на то, что, несмотря на все усилия демократов, у них нет шансов на успех.

«45 из нас, почти вся фракция, 95 процентов, проголосовали за то, что всё судебное разбирательство было неконституционным. Это большая победа для нас», — отметил сенатор от Республиканской партии.

Кроме того, как отмечает CNN, даже те из сенаторов-республиканцев, кто проголосовал против предложения, сочли, что результаты голосования свидетельствуют о том, что судебный процесс против Трампа не увенчается успехом. Тем не менее некоторые члены сената, проголосовавшие за признание процесса импичмента неконституционным, признаются, что могут изменить своё решение.

В частности, сенатор от Республиканской партии Джон Тьюн заявил, что состоявшееся во вторник голосование относительно того, является ли процесс конституционным, никого не обязывает голосовать так или иначе непосредственно в ходе судебного процесса против бывшего главы Белого дома.