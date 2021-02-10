Комментатор Fox News: второй импичмент Трампа вызовет у американцев лишь отвращение

Когда в сенате США начнётся суд над Дональдом Трампом, это надолго поглотит внимание Вашингтона, а ведь американский народ уже давно дожидается от конгресса экономической помощи в связи с пандемией, отмечает обозреватель The Hill Джо Конча в интервью Fox News. Журналист также подчёркивает, что некоторые демократы в конгрессе сами виновны в том, в чём обвиняют Трампа, — в подстрекательстве к насилию против политических противников.

Джо, я хотела бы вернуться к комментариям (конгрессмена США. — ИноТВ) Максин Уотерс. Мы воспроизвели аудиозапись её старых высказываний и её, скажем так, объяснения на этот счёт. Когда начнётся суд в рамках импичмента, будут, в частности, изучать тексты высказываний президента, чтобы представить доказательства того, что он подстрекал к насилию. Если вспомнить последовательность событий, люди начали идти к Капитолию, когда он (Трамп. — ИноТВ) ещё даже не закончил говорить. У него есть фраза о том, что «мы сегодня пойдём к Капитолию мирно». Так что некоторые сказали бы, что он не подстрекал к насилию. Иногда протесты выходят из-под контроля, так произошло и с этим протестом. Никто не относится попустительски к тому, что произошло в тот день. Но разве она (Максин Уотерс. — ИноТВ) не заявила: «Я этого не делала, я этого не говорила»?



ДЖО КОНЧА, обозреватель The Hill, комментатор Fox News: Но ведь есть же запись, так? И ключевой момент в том, что худшая фраза у неё — «давайте им отпор». Можно сказать: «Ну, она имела в виду вербально». Но нам-то откуда знать? А потом мы видели, что происходило при администрации Трампа с некоторыми республиканцами из конгресса, это было просто жутко! Помните, Рэнда Пола избили в его собственном дворе, сломали ему рёбра, у него был коллапс лёгкого, он недели пролежал в больнице!



А помните, как (конгрессмена США. — ИноТВ) Стива Скэлиса подстрелили на бейсбольном поле на окраине Вашингтона? В него стреляли, его едва не убили. Как и других членов конгресса и присутствовавших людей. Подобная риторика совершенно неуместно в нашем нынешнем диалоге. Так что Максин Уотерс здесь совершенно не права.



События в Капитолии — это один из самых мрачных дней в современной истории, скажем прямо, когда погибает полицейский, никто не относится к этому попустительски… Вы об этом уже говорили.



И то, что PolitiFact проверил Максин Уотерс и заявил: «Нет, нет, она не это имела в виду»… Тут мы имеем субъективный анализ, толкование, тогда как можно послушать и прочесть её собственные слова.



Джо, импичмент в сенате начнётся на фоне кризиса, ковидного кризиса в стране, который никуда не делся. Мы пытаемся восстановить экономику, вакцинировать население и вернуться к нормальной жизни. Не говоря уже о плате по долгам и обо всём остальном, что нам нужно сделать. И меня умиляет, когда пресс-секретарь (Белого дома. — ИноТВ) Джен Псаки говорит: «Сенат способен одновременно идти и жевать жевательную резинку». Большое спасибо, Джен, я знаю, что сенаторы это могут. Мы оба знаем, что они могут. Но сейчас есть приоритеты касательно того, что нам нужно делать. Может быть, продолжение этого импичмента отвлекает президента от того, на чём ему действительно следует сосредоточиться? Я говорю о пакете мер по стимулированию экономики и о заключении некоторых сделок для помощи американскому народу.



ДЖО КОНЧА: Это затмевает солнце! Вашингтон будет сосредоточен на этом всю последующую неделю, а может быть, и дольше. А нам говорят про способность одновременно идти и жевать жевательную резинку! Тогда почему же мы так долго не можем получить простой пакет мер по COVID, несмотря на то что господин Байден контролирует и палату представителей, и сенат? Теперь этот процесс ещё больше замедлится, и экономической помощи придётся ждать ещё дольше. Видно же, что конгресс не может делать две вещи одновременно! И этот театр — я говорю конкретно об этом импичменте, когда вы знаете, что у вас нет голосов, чтобы заставить уйти президента, который уже ушёл, — это политический театр, который, откровенно говоря, отвратителен американцам. Думаю, они будут только закатывать глаза и говорить: «Ну вот опять! Конгресс, который служит не народу, а только себе, держится за власть!»



Дата выхода в эфир 08 февраля 2021 года.