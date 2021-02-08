Guardian: драматично, но без сенсаций — эксперты рассказали, чего ждать от нового процесса импичмента Трампу

На следующей неделе в сенате должно начаться процесс об импичменте Дональда Трампа. Эксперты считают, что разбирательство будет запоминающимся, так как на нём будут представлены новые видеоматериалы, призванные доказать весь «ужас» штурма Капитолия. В то же время, по мнению многих наблюдателей, демократы вряд ли получат необходимое число голосов, чтобы осудить экс-президента, пишет The Guardian.

«Существует искушение назвать грядущее разбирательство «процессом века», но такая оценка, вероятно, вызовет ощущение дежавю. На следующей неделе Дональд Трамп предстанет перед судом по делу об импичменте в сенате США. Да, опять», — пишет The Guardian.

Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Он призывал своих сторонников «бороться» с его поражением на выборах, после чего 6-го января они пошли на штурм Капитолия. В результате столкновений погибли пять человек, напоминает издание

В некотором смысле это будет повторение прошлогоднего процесса по делу об импичменте. Вероятно, Трамп вновь не явится на заседание, и с учётом «подчинения» ему Республиканской партии оправдательный вердикт кажется неизбежным, считает The Guardian.

Тем не мене у повторного процесса буду существенные отличия. В этот раз Трамп — бывший президент. По этой причине на заседаниях будет председательствовать не глава Верховного суда Джон Робертс, а сенатор-демократ с самым долгим сроком полномочий Патрик Лихи, обращает внимание издание.

«Трамп живо комментировал первое разбирательство в Twitter, но теперь ему запретили доступ к платформе из-за провокационных заявлений. И принимая во внимание, что его первый суд по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании конгрессу строились на записях телефонных разговорах и протоколах, которые должны были доказать, что он вынуждал президента Украины начать расследование против Джо Байдена, сиквел обещает быть более грубым и инстинктивным», — рассуждает The Guardian.

По словам издания, судебное разбирательство развернётся на «месте преступления»: в «священном» зале сената, в который врывались мятежники. Ожидается, что девять так называемых менеджеров по импичменту от Демократической партии представят новые видеозаписи и свидетельские показания. Они должны воссоздать «яркую картину ужаса», который испытывали члены конгресса, когда они забаррикадировались в офисах и опасались за свою жизнь.

В истории Америки было всего четыре президентских импичмента, и на долю Трампа пришлось половина из них. Второй процесс против него прошёл в прошлом месяце в палате представителей, где все демократы и десять республиканцев обвинили его в подстрекательстве к насилию против правительства США.

Этот голосование подготовило почву для судебного процесса в сенате во вторник, на котором обе стороны представят краткое содержание своих позиции. Обвинители нижней палаты конгресса утверждают, что именно Трамп несет «единоличную ответственность» за разграбление Капитолия, так как он «создал пороховую бочку, зажёг спичку, а затем стремился получить личную выгоду от последовавшего хаоса».

В юридической записке демократов подробно рассказывается об ужасе, испытанном политиками и их помощниками во время «побоища». «Некоторые законодатели звонили своим близким, опасаясь, что они не переживут нападение мятежников президента Трампа», — пишут они.

На днях эти «страдания» ярко проявились во время выступления членов палаты представителей Александрии Окасио-Кортес и Рашиды Тлаиб, которые вспоминали эти «травмирующие» события. «Пожалуйста, отнеситесь к тому, что произошло 6 января, серьёзно», — умоляла сенаторов плачущая Тлаиб.

«Если демократы выполнят своё обещание и представят наглядные доказательства, то этот сенатский процесс станет уникальным, — считает основатель и главный редактор веб-сайта Bulwark Чарли Сайкс. — Это будет наглядное повествование о подготовке и нападении, о насилии и о масштабах угрозы. И приуменьшить значение таких обвинений будет сложно, особенно потому, что каждый из этих сенаторов в определённой степени был свидетелем».

«Так что я действительно думаю, что процесс будет более мощным, чем ожидают некоторые. Результат предопределён — у меня нет никаких иллюзий по этому поводу, — но на фоне роста доказательств последних недель я ожидаю, что он будет драматичным», — добавляет Сайкс.

Но какими бы эмоциональными ни были доказательства, команда юристов Трампа настаивают, что сенаторы не имеют права рассматривать дело, поскольку теперь он является частным лицом. Демократы отвергают этот довод, ссылаясь на пример военного министра Уильяма Белнапа, отставка которого в 1876 году не помешала парламенту привлечь его к ответственности.

Они также утверждают, что конституция напрямую разрешает сенату лишить осуждённого бывшего чиновника права занимать должность в будущем. Это является важным моментом, учитывая, что Трамп не исключает своего повторного выдвижения на пост президента в 2024 году.

Для осуждения Трампа в сенате демократам необходимо заручиться поддержкой 17 республиканцев. Но представители «Старой доброй партии» неоднократно показывали, что они верны Трампу и опасаются возмездия его электоральной базы.

«В конце концов, возможно, вам удастся убедить семь или восемь республиканцев проголосовать за вынесение приговора, но они слабы и боятся потерять своё маленькое драгоценное место», — предсказывает бывший председатель Республиканского национального комитета Майкл Стил.

Вместе с тем, по словам издания, существует ещё некоторая неопределённость. Она касается того, будет ли Трамп продвигать через свою команду юристов «большую ложь» об украденных выборах. Более двух месяцев его «надуманные» заявления о фальсификации отклонялись судами, государственными чиновниками и его собственным генеральным прокурором.

В юридической записке представители защиты указывают, что первая поправка конституции о защите свободы слова даёт Трампу право «выразить своё мнение о том, что результаты выборов были подозрительными». Если он продолжит отстаивать эту идею, то может навредить сам себе, и республиканцам будет сложнее защищать его, считает The Guardian.

«Если они представят это (идею о фальсификации президентских выборов. — ИноТВ) в качестве аргумента, то их со смехом выпроводят из-за зала. В таком случае они бы лгали. Они представляли бы ложные доказательства, — рассуждает Стил. - И если бы я был сенатором, то поинтересовался бы: «Покажите мне доказательства. Вы хотите сказать, что у вас есть доказательства, которых не было у 60 судов и Верховного суда?»

Предположительно, ключевой фигурой в судебном процессе станет сенатор-демократ Джейми Раскин. Он уже призвал Трампа, который сейчас живёт в своем роскошном поместье во Флориде, дать показания, но адвокаты экс-президента Брюс Кастор и Дэвид Шон отвергли эту идею, назвав её «пропагандистским трюком».

Импичмент неизбежно является политическим процессом. И тот факт, что председательствовать на нём будет демократ Лихи, а не нейтральный главный судья, усилит межпартийные противоречия среди сенаторов, которые никогда не забывают о следующих выборах.

По мнению профессора политологии Университета Брауна Венди Шиллер, ключевая аудитория этого судебного разбирательства, если таковая существует, — избиратели из пригородов. Демократы пытаются заполучить их голоса, увязав республиканцев с Трампом. «Это поможет им удержать сенат, и это единственная причина, почему проводится этот процесс», — уверена она.

«Можно понять, почему палата представителей проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Во-первых, он всё ещё находился у власти, и, во-вторых, это было сделано для защиты страны от любых злоупотреблений властью, которые он мог совершить в течение десяти дней между импичментом и 20 января (инаугурацией Байдена — ИноТВ). Но очень сложно доказать, что этот процесс (в сенате — ИноТВ) имеет смысл», — добавляет Шиллер.