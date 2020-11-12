Le Monde: в Венгрии намерены закрепить конституционно понятия «мать» и «отец»

Правительство Венгрии внесло на рассмотрение парламента проект поправки в конституцию, закрепляющей представление о том, что матерью может быть только женщина, а отцом — мужчина, а также о том, что пол может быть определён исключительно по рождению, сообщает Le Monde. Как отмечает издание, внесение поправок происходит на фоне протестов Венгрии против увязки получения средств из фондов ЕС с соблюдением прав человека.

Во вторник 10 ноября правительство Венгрии внесло на рассмотрение проект поправки, предусматривающей включение в Конституцию утверждения о том, что «мать — это женщина, а отец — мужчина», а также о том, что пол может быть определён исключительно по рождению.

«Венгрия защищает право детей на самоопределение на основании их пола», — говорится в проекте текста, направленном в парламент министром юстиции Юдит Варга. «Образование осуществляется в соответствии с ценностями, основанными на конституциональной идентичности Венгрии и христианской культуре», — цитирует издание проект поправки.

Как отмечает газета, с мая этого года в Венгрии, лидер которой Виктор Орбан находится у власти бессменно более 10 лет и пропагандирует «иллиберализм», запрещено указывать изменённый пол в записях актов гражданского состояния.

По словам издания, новый проект поправок к Конституции появился на фоне несогласия Будапешта с идеей создания механизма, привязывающего выделение средств из европейского бюджета к соблюдению странами Хартии Европейского союза по правам человека, которая гарантирует соблюдение прав сексуальных и гендерных меньшинств. Механизм должен быть одобрен квалифицированным большинством стран-членов, и Виктор Орбан угрожает наложить вето на весь бюджет, если этот принцип будет принят.

Как напоминает Le Monde, ООН, Совет Европы,ОБСЕ и ЕС регулярно обвиняют Орбана в принятии законов, не соответствующих европейским ценностям и праву. В прошлом Венгрия была наказана европейской юстицией за несоблюдение обязательств по отношению к ЕС после присоединения к блоку в 2004 году, а также принципа верховенства законов сообщества над национальным законодательством.