Le Figaro: Орбан пригрозил наложить вето на бюджет ЕС и план стимулирования европейской экономики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к руководству Евросоюза официально пригрозил наложить вето на бюджет ЕС и пакет стимулирования экономики после пандемии, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, это связано с решением Брюсселя привязать распределение средств между членами ЕС к их приверженности принципам верховенства права. По мнению источников газеты, во избежание блокировки европейских бюджетных инициатив председателю ЕС придётся идти на уступки Будапешту.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме официально пригрозил наложить вето на бюджет ЕС и европейский пакет стимулирования экономики в случае сохранения планов привязать финансовую помощь государствам ЕС к соблюдению принципов верховенства права, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник внутри Европейского союза.

Как передаёт газета, в воскресенье о существовании письма, отправленного в Германию, занимающую временный пост председателя ЕС, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также председателю Европейского совета Шарлю Мишелю объявило венгерское СМИ Mandiner.hu.

«Несмотря на то что Венгрия привержена сотрудничеству, в свете последних событий она не может обеспечить необходимое единогласное решение в отношении пакета, принятого в июле» касательно европейского бюджета на 2021—2027 года, а также плана стимулирования экономики после пандемии COVID-19, который опирается на этот бюджет, говорится в письме венгерского премьера. Как напоминает издание, в минувший четверг Европейский парламент и Германия, которая вела переговоры от имени 27 стран, договорились о включении в будущий бюджет беспрецедентного механизма, согласно которому выделение средств европейским странам будет зависеть от соблюдения ими принципов верховенства права (независимое правосудие, свобода печати и пр.).

Это предварительное соглашение, которое ещё должно быть одобрено компетентным большинством государств — членов ЕС, вызвало гнев Польши и Венгрии, обвиняемых Брюсселем в подрыве независимости правосудия. Согласно венгерским СМИ, Виктор Орбан считает, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических формулировках», создающих, в частности, «возможности для политических злоупотреблений», и если всё останется как есть, «у венгерского правительства нет другого выхода, кроме как отвергнуть остальные составляющие (бюджетного) пакета».

Источник в Европейском союзе подтвердил, что послание было получено Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляйен, представителями Германии, а также Португалией, которая в январе примет бразды правления у Берлина. В нём Виктор Орбан объясняет, что «не может дать согласия на компромисс по условиям, потому что это не соответствует пакету, принятому в июле», — делится подробностями собеседник издания.

Как напоминает газета, в ходе длительного саммита в июле главы государств и правительств членов ЕС пришли к согласию по вопросу европейского бюджета на 2021—2027 годы и плана стимулирования экономики после пандемии в размере €750 млрд, опирающегося на этот бюджет. Детали и условия этой рассчитанной на несколько лет структуры бюджета в настоящее время являются предметом ожесточённых переговоров между Европейским парламентом и государствами, и любой компромисс должен быть одобрен депутатами Европарламента, а также 27 членами единогласно.

Таким образом, Будапешт может заблокировать бюджет, вступление в силу которого намечено на январь, подчёркивает издание. «Этот кризис был предсказуемым и ожидаемым: если Венгрия хочет заблокировать план стимулирования и бюджет, она может это сделать. Германия как председатель должна решить эту проблему, и ей, несомненно, придётся пойти на уступки Орбану», — полагает тот же европейский источник.