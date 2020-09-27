Das Erste: новый миграционный пакт ЕС пришёлся не по душе Восточной Европе

Венгрия, Польша и Чехия не одобрили новое миграционное соглашение ЕС, сообщает Das Erste. Венгерского премьера Виктора Орбана не устроило, что в пакте до сих фигурирует распределение и квоты. К тому же он настаивает на том, что нужно не регулировать миграцию, а остановить её. В этом его поддержали коллеги из Варшавы и Праги.

Новое миграционное соглашение ЕС больше не обязывает европейские страны принимать у себя беженцев, сообщает Das Erste. Вместо этого государства могут помогать в выдворении мигрантов и при этом специализироваться на конкретных национальностях. Если же в течение восьми месяцев соискатель статуса беженца не будет депортирован, стране нужно будет его принять.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что это плохой план. «В предложениях сохранилось распределение и квоты, хотя их теперь и называют по-другому, — отметил он. — Этого недостаточно». К тому же венгерский политик настаивает на том, что нужно не регулировать миграцию, а остановить её. Он также предложил договориться с североафриканскими странами о создании пунктов приёма беженцев за пределами ЕС.

Его идею поддержал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который также выступает за ужесточение миграционного контроля на границах союза. Для чешского премьера Андрея Бабиша тоже всё очевидно: «Я придерживаюсь той же политики, что и Виктор Орбан, потому что мы должны остановить незаконную миграцию». «И нам нужна долговременная стратегия для таких стран как Ливия или Сирия, мы должны всё сделать для того, чтобы люди там оставались», — добавил он.

Впрочем, критики пакта не отказываются от дальнейших переговоров, отмечает Das Erste. Они рады тому, что у них есть возможность обсуждать различные предложения по соглашению в Европарламенте и Европейском совете.