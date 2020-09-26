Web.de: воскресный референдум грозит Швейцарии катастрофой в отношениях с ЕС
Ни в одной другой стране в мире нет настолько распространённой практики прямых народных референдумов, как в Швейцарии, пишет свободный журналист Мари Иллнер на немецком портале Web.de. В воскресенье швейцарцы голосуют по соглашению о свободе передвижения, что может привести к драматичным последствиям, предостерегает автор статьи.
Те, кому случалось хотя бы раз въезжать на машине в Швейцарию, знают, что никаких долгих очередей иностранцев на швейцарских границах не ожидает. Несмотря на то, что небольшая страна, окружённая Германией, Францией, Австрией, Лихтенштейном и Италией, не является членом ЕС, соглашение о свободе передвижения обеспечивает отсутствие пограничного контроля. По этой причине отдыхающие, которые едут из других стран ЕС в Италию или Францию, нередко выбирают маршруты, ведущие через Швейцарию.
Однако вскоре такое путешествие может стать намного более затруднительным — если 27 сентября швейцарцы скажут «да» отмене соглашения о свободном передвижении личного транспорта. Эту ограничительную инициативу проталкивает Швейцарская народная партия SVP, которая с середины 1990-х годов строит свою политику на отношении к чужакам, и которая хочет таким образом ввести урегулирование для прибывающих в страну мигрантов из ЕС.
Партия и раньше выступала с подобными инициативами, касающимися вопросов массовой миграции. Например, в 2014 году, когда 50,3% швейцарцев проголосовали за то, чтобы контролировать иммиграцию, установив верхнюю допустимую границу, и внести необходимые изменения в международные договоры. После этого в течение трёх лет должны были быть введены квоты для желающих получить вид на жительство в Швейцарии граждан ЕС. Однако ЕС до сих пор не проявил готовности к проведению таких переговоров, а в швейцарской конституции не предусмотрено правил на этот случай. Поэтому теперь Швейцарская народная партия выступила с новой инициативой.
Что же она будет означать для отношений с ЕС и с соседями? «Одобрение инициативы было бы катастрофой», — считает профессор политологии доктор Паскаль Скиарини из Женевского университета. Он предостерегает, что «убийственные поправки», после которых перестанет действовать соглашение о свободном передвижении личного транспорта, приведут к краху ещё шести двусторонних соглашений, включая соглашения по техническим торговым ограничениям, а также наземное и воздушное транспортное сообщение. «ЕС нужен Швейцарии намного больше, чем наоборот, и экономические последствия были бы опустошительными», — предостерегает женевский политолог.
Торговый оборот Швейцарии с ЕС составляет примерно 60%, что делает Евросоюз важнейшим торговым партнёром для альпийской страны. Особенно активно торговля идёт с Германией (22%), Италией (8%) и Францией (7%).
Однако и для ЕС Швейцария представляет ценность: в 2018 году страна стала важнейшей для экспорта товаров из ЕС после США и Китая. «У ЕС точно больше не будет большого желания вообще вести дела с Швейцарией, если мы примем эту инициативу», — опасается Скиарини.
Швейцария как одна из самых богатых стран мира привлекает высокими зарплатами многих работников из пограничных регионов. Из немецкого Фрайбурга многие добираются до работы в Швейцарии на электричке меньше, чем за час. «Отношения с нашими непосредственными соседями, таким образом, пострадали бы больше всего», — предостерегает эксперт.
По данным статистического ведомства Швейцарии, с 2011 по 2016 год число регулярных переходов через границу возросло более чем на четверть и составило около 320 тыс. случаев, после чего снова несколько снизилось. Более половины въездов происходило с территории Франции, около 20% — из Германии. По замечанию Скиарини, люди, живущие в пограничном регионе и работающие в Швейцарии, в будущем смогут работать в стране только в том случае, если квота на иностранных работников не будет превышена.
Как отмечается в статье, многие швейцарцы понимают, что свобода передвижений крайне важна для экономики страны и действующих на её территории компаний и обеспечивает возможность привлечь в Швейцарию недостающую квалифицированную рабочую силу из-за рубежа.
Однако для многих кантонов это весьма щекотливый вопрос, потому что он создаёт конкуренцию на рынке труда. По этой причине отношение к гражданам ЕС в разных кантонах не совпадает. В пограничных кантонах граждане настроены к соседям из ЕС намного более критически, чем в кантонах в центре Швейцарии. «Мы, швейцарцы, чувствуем себя европейцами, даже если мы не входим в ЕС», — тем не менее, подчёркивает профессор Скиарини.
Если на референдуме в воскресенье будет принято решение об отмене соглашения о свободном передвижении личного транспорта, то и туристам придётся настраиваться на пробки, отмечает автор статьи. Несмотря на наличие Шенгенского соглашения, регулирующего сотрудничество по вопросам правосудия, работы полиции, выдачи виз и предоставления убежища, и снимающего необходимость в контроле на внутренних границах, отмена соглашения о свободном передвижении непременно приведёт к восстановлению пограничного контроля. Это ощутят на себе и те, кто раньше ездил через Швейцарию в отпуск. «Возможность проводить отпуск в Швейцарии или использовать её как страну транзита, в принципе, сохранится, однако для этого появятся совершенно новые административные препоны», — отмечает политолог из Женевы.
Впрочем, по данным швейцарского телеканала SRF, только 35% населения хотят проголосовать за ограничительную инициативу Народной партии, тогда как 63% населения выступают против неё. К тому же, сейчас в Швейцарии знают, что ЕС совершенно не готов к заключению нового соглашения с ней по этому вопросу.
В то же время, предстоящее голосование должно отразить настроения швейцарского населения. По словам профессора политологии Бернского университета, доктора Марка Бюльманна, симпатизирующие Европе круги надеются на относительно явное отклонение инициативы. «Его можно будет интерпретировать в том ключе, что люди хотят не только сохранить связи с ЕС, но и развить их», — поясняет Бюльманн. Это могло бы дать новый импульс масштабному соглашению между ЕС и Швейцарией, переговоры по которому ведутся с 2014 года, отмечает Мари Иллнер на портале Web.de.
Ссылки по теме
-
SRF: в Швейцарии разрешили референдум о внесении прав обезьян в конституцию
-
Valeurs actuelles: бездействие полиции вынудило жителей швейцарского городка устроить самосуд над мигрантами-преступниками
-
ERR: швейцарская команда выбыла из престижной велогонки в Италии из-за украденных велосипедов
-
SRF: из-за коронавируса скупка золота в Швейцарии стала народным видом спорта