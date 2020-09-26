Web.de: воскресный референдум грозит Швейцарии катастрофой в отношениях с ЕС

В воскресенье в Швейцарии должен пройти референдум об отмене соглашения о свободе передвижений личного транспорта, пишет журналист Мари Иллнер на немецком портале Web.de. Если швейцарцы проголосуют за его отмену, это может иметь катастрофические последствия для страны, предостерегают швейцарские политологи. Такой шаг неминуемо приведёт к появлению пограничного контроля и пробок на границах, а также сильно повредит отношениям Швейцарии с соседями и с ЕС в целом.

Ни в одной другой стране в мире нет настолько распространённой практики прямых народных референдумов, как в Швейцарии, пишет свободный журналист Мари Иллнер на немецком портале Web.de. В воскресенье швейцарцы голосуют по соглашению о свободе передвижения, что может привести к драматичным последствиям, предостерегает автор статьи.

Те, кому случалось хотя бы раз въезжать на машине в Швейцарию, знают, что никаких долгих очередей иностранцев на швейцарских границах не ожидает. Несмотря на то, что небольшая страна, окружённая Германией, Францией, Австрией, Лихтенштейном и Италией, не является членом ЕС, соглашение о свободе передвижения обеспечивает отсутствие пограничного контроля. По этой причине отдыхающие, которые едут из других стран ЕС в Италию или Францию, нередко выбирают маршруты, ведущие через Швейцарию.

Однако вскоре такое путешествие может стать намного более затруднительным — если 27 сентября швейцарцы скажут «да» отмене соглашения о свободном передвижении личного транспорта. Эту ограничительную инициативу проталкивает Швейцарская народная партия SVP, которая с середины 1990-х годов строит свою политику на отношении к чужакам, и которая хочет таким образом ввести урегулирование для прибывающих в страну мигрантов из ЕС.

Партия и раньше выступала с подобными инициативами, касающимися вопросов массовой миграции. Например, в 2014 году, когда 50,3% швейцарцев проголосовали за то, чтобы контролировать иммиграцию, установив верхнюю допустимую границу, и внести необходимые изменения в международные договоры. После этого в течение трёх лет должны были быть введены квоты для желающих получить вид на жительство в Швейцарии граждан ЕС. Однако ЕС до сих пор не проявил готовности к проведению таких переговоров, а в швейцарской конституции не предусмотрено правил на этот случай. Поэтому теперь Швейцарская народная партия выступила с новой инициативой.

Что же она будет означать для отношений с ЕС и с соседями? «Одобрение инициативы было бы катастрофой», — считает профессор политологии доктор Паскаль Скиарини из Женевского университета. Он предостерегает, что «убийственные поправки», после которых перестанет действовать соглашение о свободном передвижении личного транспорта, приведут к краху ещё шести двусторонних соглашений, включая соглашения по техническим торговым ограничениям, а также наземное и воздушное транспортное сообщение. «ЕС нужен Швейцарии намного больше, чем наоборот, и экономические последствия были бы опустошительными», — предостерегает женевский политолог.

Торговый оборот Швейцарии с ЕС составляет примерно 60%, что делает Евросоюз важнейшим торговым партнёром для альпийской страны. Особенно активно торговля идёт с Германией (22%), Италией (8%) и Францией (7%).

Однако и для ЕС Швейцария представляет ценность: в 2018 году страна стала важнейшей для экспорта товаров из ЕС после США и Китая. «У ЕС точно больше не будет большого желания вообще вести дела с Швейцарией, если мы примем эту инициативу», — опасается Скиарини.

Швейцария как одна из самых богатых стран мира привлекает высокими зарплатами многих работников из пограничных регионов. Из немецкого Фрайбурга многие добираются до работы в Швейцарии на электричке меньше, чем за час. «Отношения с нашими непосредственными соседями, таким образом, пострадали бы больше всего», — предостерегает эксперт.

По данным статистического ведомства Швейцарии, с 2011 по 2016 год число регулярных переходов через границу возросло более чем на четверть и составило около 320 тыс. случаев, после чего снова несколько снизилось. Более половины въездов происходило с территории Франции, около 20% — из Германии. По замечанию Скиарини, люди, живущие в пограничном регионе и работающие в Швейцарии, в будущем смогут работать в стране только в том случае, если квота на иностранных работников не будет превышена.

Как отмечается в статье, многие швейцарцы понимают, что свобода передвижений крайне важна для экономики страны и действующих на её территории компаний и обеспечивает возможность привлечь в Швейцарию недостающую квалифицированную рабочую силу из-за рубежа.

Однако для многих кантонов это весьма щекотливый вопрос, потому что он создаёт конкуренцию на рынке труда. По этой причине отношение к гражданам ЕС в разных кантонах не совпадает. В пограничных кантонах граждане настроены к соседям из ЕС намного более критически, чем в кантонах в центре Швейцарии. «Мы, швейцарцы, чувствуем себя европейцами, даже если мы не входим в ЕС», — тем не менее, подчёркивает профессор Скиарини.

Если на референдуме в воскресенье будет принято решение об отмене соглашения о свободном передвижении личного транспорта, то и туристам придётся настраиваться на пробки, отмечает автор статьи. Несмотря на наличие Шенгенского соглашения, регулирующего сотрудничество по вопросам правосудия, работы полиции, выдачи виз и предоставления убежища, и снимающего необходимость в контроле на внутренних границах, отмена соглашения о свободном передвижении непременно приведёт к восстановлению пограничного контроля. Это ощутят на себе и те, кто раньше ездил через Швейцарию в отпуск. «Возможность проводить отпуск в Швейцарии или использовать её как страну транзита, в принципе, сохранится, однако для этого появятся совершенно новые административные препоны», — отмечает политолог из Женевы.

Впрочем, по данным швейцарского телеканала SRF, только 35% населения хотят проголосовать за ограничительную инициативу Народной партии, тогда как 63% населения выступают против неё. К тому же, сейчас в Швейцарии знают, что ЕС совершенно не готов к заключению нового соглашения с ней по этому вопросу.

В то же время, предстоящее голосование должно отразить настроения швейцарского населения. По словам профессора политологии Бернского университета, доктора Марка Бюльманна, симпатизирующие Европе круги надеются на относительно явное отклонение инициативы. «Его можно будет интерпретировать в том ключе, что люди хотят не только сохранить связи с ЕС, но и развить их», — поясняет Бюльманн. Это могло бы дать новый импульс масштабному соглашению между ЕС и Швейцарией, переговоры по которому ведутся с 2014 года, отмечает Мари Иллнер на портале Web.de.