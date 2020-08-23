Valeurs actuelles: бездействие полиции вынудило жителей швейцарского городка устроить самосуд над мигрантами-преступниками

Население швейцарского Нёвшателя устало терпеть бесчинства африканских мигрантов и бездействие полиции: люди решили сами вершить правосудие над преступниками, пишет Valeurs actuelles. В свою очередь органы правопорядка отчитываются об активной работе в этом направлении и множестве задержанных, в числе которых главные правонарушители и экстремисты.
Жители города Нёвшатель в Швейцарии из-за бездействия полиции решили сами наказать правонарушителей, сообщает Valeurs actuelles.
Как рассказывает издание со ссылкой на сайт Rts.ch, в этом швейцарском городе очень высокий уровень уличной преступности, который возмущает население. Люди развесили на улицах плакаты, привлекая внимание администрации к проблеме, однако из-за бездействия властей решили вершить правосудие собственными силами. «Мы гордые, организованные и рассерженные, — можно прочитать на листовках, встречающихся по всему городу. — Нам по силам представлять опасность для тех, кто до такой степени нарушают общественное спокойствие».
По информации швейцарских СМИ, за последние выходные городская полиция уже задержала около 20 человек. В то же время жители Нёвшателя тоже перешли к активным действиям: они избили правонарушителей, которые сеяли панику среди населения. По словам Жоржа-Андре Лозуэ, специалиста по связям с общественностью в полиции, такое поведение недопустимо. «Никто не может заменить полицию, — объясняет представитель органов правопорядка. — У нас демократия, и заведённый порядок приносит свои плоды».
Лозуэ заявляет, что полиция в июле 500 раз предотвращала правонарушения и задержала 184 человека. Эти преступники являются молодыми выходцами из Северной Африки, которые часто проживают в приютах. «Это молодые люди, которые проживают в нашем регионе, они хорошо известны в полиции и участвуют в экстремистских движениях», — добавил Жорж-Андре Лозуэ. На данный момент, отмечает Valeurs actuelles, основные правонарушители находятся под надзором органов правопорядка.
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