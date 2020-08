Valeurs actuelles: британский депутат предложил забрать у Франции Кале, чтобы решить проблему с мигрантами

Депутат британского парламента от Консервативной партии Эдвард Ли выступил с «умопомрачительной идеей», которая только усугубляет «морскую войну» между Великобританией и Францией, пишет Valeurs actuelles. В своём аккаунте в Twitter политик выразил сожаление об утрате Британией Кале в 1558 году и пожелал вернуть его обратно. Это, по его мнению, решило бы проблему мигрантов — «по крайней мере, для британцев», поясняет издание.

Problem with cross-Channel migrants?



We should never have lost Calais in 1558. Why not take it back?



On second thoughts, cheaper to pay the French a few million to stop them on the beaches. pic.twitter.com/lana4SjEbj

— Sir Edward Leigh MP (@EdwardLeighMP) August 10, 2020