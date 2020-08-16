Sunday Times: глава МВД Британии заявила, что мигранты считают Францию расистской страной

03:00
СМИ: «Ювентус» рассматривает вариант с продажей Дибалы
Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассматривает вариант с продажей нападающего команды Пауло Дибалы в летнее трансферное окно.
03:00
В Бресте мэр вышел к митингующим
В Бресте к митингующим горожанам вышел мэр города Александр Рогачук и выслушал требования собравшихся.
03:00
Экс-футболист «Зенита» Игонин прокомментировал удаление Ракицкого в матче с «Ростовом»
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался об удалении Ярослава Ракицкого в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».
03:00
Более 120 россиян вернулись в Москву из Вероны
Более 120 российских граждан вернулись в Москву вывозным рейсом из итальянской Вероны. Об этом информирует посольство России в Италии в своём Facebook.
03:00
Боец MMA Харитонов призвал прекратить насилие в Белоруссии
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался о массовых протестах в Белоруссии против президента страны Александра Лукашенко.
03:00
Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что врачи поставили диагноз «инсульт» заслуженному артисту России, он не сможет присутствовать на судебном заседании 17 августа.
03:00
У Кормье выявлено повреждение роговицы глаза после боя с Миочичем
Американский боец смешанного стиля Дэниель Кормье получил травму глаза в поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем.
03:00
В Минске задержали трёх подозреваемых во взрыве СВУ
МВД Белоруссии сообщило, что 15 августа в Минске были задержаны двое мужчин и женщина, которые подозреваются во взрыве самодельного взрывного устройства около универмага «Беларусь».
03:00
Экс-голкипер ЦСКА Чепчугов поделился мнением о протестах в Белоруссии
Бывший вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о массовых протестах в Белоруссии против президента страны Александра Лукашенко.
03:00
В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева
Бывший председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила, что умер её сын, внук первого президента страны Нурсултана Назарбаева, Айсултан.
03:00
Погба высказался о проблеме расизма в современном мире
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о проблеме расизма в современном мире.
03:00
Глава IBU назвал огромной потерей смерть бывшего вице-президента СБР Алексашина
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал смерть бывшего вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрия Алексашина.
03:00
В Дагестане задержаны пятеро планировавших нападения на силовиков
В Дагестане задержаны пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые планировали нападения на силовиков.
03:00
Живоглядов: Алексей Миранчук абсолютно точно готов к основе топ-клуба из Европы
Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов выразил мнение, что его партнёр по команде Алексей Миранчук готов к переходу в сильный европейский клуб.
03:00
Экс-теннисист Мирный высказался о ситуации в Белоруссии
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде белорус Максим Мирный призвал мировое сообщество помочь остановить насилие в отношении белорусского населения на территории страны.
03:00
СМИ: В Сомали вооружённые боевики напали на отель
В столице Сомали Могадишо произошёл взрыв в одном из отелей, после чего вооружённые люди ворвались в здание. Об этом информирует Somali Guardian.
03:00
Халеп выиграла турнир WTA в Праге
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над бельгийкой Элизой Мертенс в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в чешской Праге.
03:00
В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении
В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
03:00
Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству подиумов в «Формуле-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон побил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немецкого гонщика Михаэля Шумахера по количеству подиумов на этапах чемпионата.
03:00
Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в погибшего при протестах в Минске Александра Тарайковского могли стрелять «из нелетального оружия».
03:00
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят — 12-й
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на шестом этапе «Формулы-1» — Гран-при Испании.
03:00
Школа Москомспорта отреагировала на смерть 17-летнего футболиста во время матча
ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» опубликовала заявление в связи со смертью 17-летнего футболиста Михаила Колосова.
03:00
В Белом доме оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным до выборов в Соединённых Штатах.
03:00
Мещеряков ответил на вопрос, является ли «Зенит» гегемоном в российском футболе
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос, является ли петербургский «Зенит» гегемоном в российском футболе.
03:00
В Минске на акцию протеста собрались десятки тысяч человек
На митинг у стелы «Минск — город-герой» собрались не менее нескольких десятков тысяч человек, выступающих против белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.
03:00
В РФС не обнаружили судейских ошибок в матче РПЛ «Рубин» — «Локомотив»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) не нашла ошибок в работе судейской бригады матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом».
03:00
Минздрав Абхазии заявил о нехватке медиков для борьбы с коронавирусом
Министерство здравоохранения Абхазии заявило, что в республике не хватает медицинского персонала для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения.
03:00
СБР выразил соболезнования в связи со смертью Алексашина
Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-президента организации Дмитрия Алексашина.
03:00
Жириновский: России не нужны «натовские танки под Смоленском»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу», комментируя ситуацию в Белоруссии, заявил, что России важен вопрос безопасности её западных границ и ей «не нужны натовские танки под Смоленском».
03:00
Стало известно, кто рассудит «Зенит» и ЦСКА в третьем туре РПЛ
Виталий Мешков назначен главным арбитром матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
03:00
Лавров обсудил с Помпео онлайн-саммит по Ирану
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
03:00
УЕФА представил символическую сборную недели Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам недели.
03:00
В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко
В НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии. Так в альянсе отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах страны.
03:00
NBC сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов в США
Американский лидер Дональд Трамп заявлял своим помощникам о желании лично встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до президентских выборов в США, которые намечены на ноябрь. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией.
03:00
Губерниев отреагировал на смерть бывшего вице-президента СБР Алексашина
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть бывшего вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрия Алексашина.
03:00
Умер бывший вице-президент СБР Алексашин
Бывший вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрий Алексашин, который являлся одним из основателей организации, скончался на 72-м году жизни.
03:00
Минобороны Белоруссии объявило о проведении военных учений
Белорусская армия с 17 по 20 августа проведёт тактические учения с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области.
03:00
Макрон о полуфиналах ЛЧ: Германия и Франция — двигатели Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал тот факт, что в полуфиналах футбольной Лиги чемпионов сыграют команды из Франции и Германии.
03:00
СМИ: «Барселона» намерена расстаться с Суаресом
Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует расстаться с нападающим команды Луисом Суаресом.
03:00
МВД назвало численность участников митинга в Минске
В МВД Белоруссии заявили, что в митинге в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко в Минске приняли участие около 65 тыс. человек.
03:00
«Ахмат» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана Быстрова
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» подписал контракт с защитником шымкентского «Ордабасы» Маратом Быстровым.
03:00
Бывший сотрудник «Беркута» прокомментировал протесты в Белоруссии
Бывший сотрудник спецподразделения МВД Украины «Беркут» Дмитрий Собына в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» дал оценку работе сотрудников белорусского ОМОНа на протестах в Белоруссии.
03:00
Три человека погибли в ДТП в Омской области
Двое взрослых и ребёнок погибли в результате аварии с участием микроавтобуса в Омской области.
03:00
Футболист «Баварии» о разгроме «Барселоны»: не было больно видеть Месси в такой ситуации
Полузащитник немецкой «Баварии» Леон Горецка высказался о нападающем испанской «Барселоны» Лионеле Месси после матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
03:00
В академии «Строгино» прокомментировали смерть 17-летнего футболиста
В академии московского футбольного клуба «Строгино» прокомментировали смерть 17-летнего игрока Михаила Колосова.
03:00
В Палестине выявили более 380 случаев коронавируса за сутки
В Палестине за прошедшие сутки зафиксировали более 380 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Футболист «Манчестер Сити» Лапорт не согласен с решением засчитать второй гол «Лиона»
Защитник английского «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался о работе судей во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Лионом».
03:00
Минздрав России направил специалистов в Узбекистан
Группа специалистов Министерства здравоохранения России вылетела в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
03:00
Лукашенко заявил, что Белоруссия может повторить судьбу Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может повторить судьбу Украины и начать «стоять на коленях и молиться неизвестно на кого».