SRF: из-за коронавируса скупка золота в Швейцарии стала народным видом спорта

На фоне пандемии спрос на золото в Швейцарии вырос в 3-5 раз, сообщает SRF. На фоне падения курсов многих акций, люди ищут безопасную гавань для вложения своих денег, и ей становится покупка драгоценного металла. При этом цена за его унцию изо дня в день бьёт новые рекорды. С начала кризиса она выросла примерно на 35%, преодолев ряд психологически важных отметок, отмечает швейцарский телеканал.

Золото завораживает людей тысячелетиями. И особенно во времена кризиса покупка драгоценного металла считается надёжным вложением. Поэтому и во время пандемии коронавируса золотые слитки пользуются беспрецедентным спросом. При этом не только среди финансистов. Активная скупка золотых «Вренели»*, монет, слитков стала своего рода народным видом спорта. Репортаж Седрика Айхкорна.

Здесь действительно золото всё, что блестит. С начала пандемии торговцы драгоценным металлом стали гораздо чаще демонстрировать свой товар. По сравнению с нормальными периодами времени спрос вырос в 3-5 раз, говорят представители отрасли.

ТОМАС ВАЙЗЕ, директор компании Geiger Edelmetalle: Спрос огромный. Мы работаем на пределе наших возможностей. И особенно в начале пандемии коронавируса у нас возникали серьёзные трудности с поставками <…> Сейчас действительно приходят люди, которых мы у нас никогда не видели. И их нужно больше консультировать, особенно по ассортименту. Ведь есть 1000 разных возможностей.

Монеты разных размеров и тиснений. Золотые слитки — маленькие и большие. Но почему же люди так увлеклись их скупкой? В связи с тем, что из-за коронавируса курсы многих акций рухнули, люди хотят вложить свои деньги в безопасную гавань — и ей становится золото. Спрос такой большой, что цена на золото изо дня в день бьёт новые рекорды. С начала кризиса цена за унцию золота выросла примерно на 35%, преодолев психологически важные отметки. Банки также активно продают золото, но аналитики прогнозируют, что курс скорректируется.

ТОМАС ШТУКИ, начальник отдела вкладов в банке кантона Санкт-Галлен: Все сейчас говорят, что в золото выгодно вкладываться. Но цена выросла очень быстро и очень сильно. Если в течение следующих недель она скорректируется на 100-200$, меня это не удивит.

Корректировка цены на золото, но не обрушение. До тех пор, пока пандемия коронавируса вызывает беспокойство у людей, покупка драгоценных металлов будет оставаться выгодным вложением.

Дата выхода в эфир 12 августа 2020 года.

* — золотые монеты, которые производят в Швейцарии (прим. ИноТВ)