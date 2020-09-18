SRF: в Швейцарии разрешили референдум о внесении прав обезьян в конституцию

Зоозащитники кантона Базель-Штадт потребовали дополнить конституцию статьёй о праве обезьян на жизнь и неприкосновенность ментального и физического здоровья, сообщает швейцарский телеканал SRF. После долгих споров федеральный суд Швейцарии признал эту инициативу допустимой, что делает возможным проведение в кантоне народного голосования по этому вопросу.

Ввести основные права и для обезьян — с таким требованием выступила народная инициатива в кантоне Базель-Штадт, сообщает швейцарский телеканал SRF. Зоозащитники требуют, чтобы приматы тоже имели право на жизнь, а также моральную и физическую неприкосновенность.

Парламент кантона объявил эту инициативу не имеющей силы, однако теперь федеральный суд Швейцарии принял иное решение — инициатива действительна, и по этому вопросу может проводиться голосование.

Допустимо вводить в кантонах более строгие правила защиты животных, чем на федеральном уровне, — к такому выводу пришёл федеральный суд Швейцарии, сообщает швейцарский телеканал. Тем самым суд подтвердил вердикт конституционного суда в Базеле.

Как напоминает SRF, в отличие от базельского правительства и парламента кантона, конституционный суд в январе 2019 года признал инициативу действительной.

Народная инициатива аналитического центра Sentience Politics требует, чтобы конституция кантона Базель-Штадт была дополнена статьёй о «праве нечеловекообразных приматов на жизнь и моральную и физическую неприкосновенность». Нынешние законы о защите животных не придают значения интересам нечеловекообразных приматов в том, чтобы не подвергаться страданиям и не быть убитыми.

Федеральные судьи рассматривали апелляцию, которая была подана в ответ на решение базельского суда, одобрившего проведение референдума по данному вопросу. Истцы аргументировали свою позицию тем, что проведение такого голосования нарушает нормы федерального законодательства Швейцарии. Кроме того, инициатива практически не может иметь применения, потому что ни кантоны, ни общины не содержат приматов.

Однако теперь большинство судей федерального суда постановили: кантоны могут выходить за рамки защиты, гарантированной федеральной конституцией. В конце концов, речь идёт не о том, чтобы дать обезьянам равные с людьми права и свободы, а лишь о том, чтобы ввести специальные права, применимые к нечеловекообразным приматам.

Кроме того, текст инициативы следует понимать таким образом, что защищать подобных приматов непосредственно обязаны будут только власти кантонов и коммун, но не частные лица. Таким образом инициатива может иметь смысл, что позволяет признать её действительной и разрешает проведение референдума по этому вопросу, заключает телеканал SRF.