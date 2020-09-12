Bild: до Германии добралась новая напасть — свиная чума

В Германии нашли труп кабана, заражённый свиной чумой, сообщает Bild. Для человека инфекция не представляет угрозы, но распространение болезни может привести к остановке экспорта и большому экономическому ущербу. В связи с чрезвычайной ситуацией власти приняли ряд ограничительных мер, рассказывает немецкое издание.

Эпизоотия. Африканская свиная чума добралась до Германии. Это подтвердила федеральный министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер. Заразную болезнь нашли на трупе кабана в Бранденбурге. Для людей инфекционное заболевание не опасно. Свиноводы, однако, опасаются остановки экспорта и большого экономического ущерба. Труп был обнаружен в нескольких километрах от немецко-польской границы в районе Шпре-Найсе в коммуне Шенкендёберн. Давайте взглянем на то, что происходит в регионе. Там находится журналист Bild Михаэль Зауербир.

ХАРАЛЬД АЛЬТЕКРЮГЕР, глава района Шпре-Найсе: После того как я узнал о находке вчера вечером, я отправил на место своих сотрудников. И они приняли там все необходимые меры. Обезопасили останки трупа и само место. Теперь доступ к нему закрыт. Его обработали с помощью дезинфицирующих средств.

Это был глава пострадавшего района на пресс-конференции. А на месте находится наш журналист Михаэль Зауербир. Он на связи с нами из региона.

МИХАЭЛЬ ЗАУЕРБИР, журналист Bild: Здесь в районе Шпре-Найсе на дальнем юго-востоке Бранденбурга был найден первый кабан со свиной чумой. В семи километрах от этого электрического защитного ограждения, которое вообще-то должно было помешать проникновению в страну чумы. В пятницу на границе убранного кукурузного поля в Зембтене — так зовут это местечко — был обнаружен труп. В понедельник о нём сообщили властям. Сегодня в четверг с утра появилось официальное подтверждение федеральной лаборатории в Грайфсвальде. С тех пор в районе приняли ряд защитных мер. Главным образом речь идёт о трёх зонах контроля радиусом 3, 15 и 30 километров от места находки, где теперь действуют жесткие ограничения для перемещения, сбора урожая и поставкам мяса.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2020 года.