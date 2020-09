Times: новый календарь с Путиным иллюстрирует одиночество в год пандемии

С момента начала распространения коронавируса в России президент Владимир Путин проводит большую часть времени в подмосковной резиденции, а вместо рабочих встреч в основном использует режим видеоконференции, пишет The Times. Кремль решил отменить в этом году даже ежегодную прямую линию с президентом. Об одиночестве и изоляции свидетельствует и подборка фотографий для традиционного календаря с Путиным, где из других персонажей фигурируют только щенок болгарской овчарки, прокремлёвский байкер и спина Макрона, подчёркивается в статье.

На фотографиях, которые были выбраны для нового календаря с президентом Владимиром Путиным на 2021 год, российский лидер «производит впечатление одинокого человека», пишет The Times. На снимках ему лишь изредка составляют компанию, например, щенок болгарской овчарки или «прокремлёвский байкер», поясняется в статье.



Представители компании, выпускающей этот ежегодный глянцевый календарь, отрицают, что они советуются с Кремлём при выборе снимков. Однако подобные изображения «одинокого Путина» вполне отражают тенденции этого года, в течение которого российский президент редко появлялся на публике, подчёркивает автор.



В отличие от прошлогоднего календаря, где было представлено довольно много фотографий Путина, позирующего рядом с разными мировыми лидерами, включая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, в этом году картина совсем другая. Единственным иностранным лидером в новом «путинском календаре» на 2021 год оказался французский президент Франсуа Макрон, но и он стоит к камере спиной, отмечает The Times.



Кроме того, там есть фотография Путина с лидером байкерского клуба «Ночные волки» Александром Залдостановым, которая была сделана в Крыму в прошлом году. Другой снимок иллюстрирует отдых российского президента в сибирской тайге. В отличие от предыдущих календарей, изображений Путина с обнажённым торсом на этот раз тоже нет, подчёркивается в статье.



С момента появления в России коронавирусной инфекции весной этого года президент проводит большую часть времени в своей подмосковной резиденции, расположенной в Ново-Огарёво. При этом большинство рабочих встреч проходит в режиме видеоконференции, пишет The Times.



Кроме того, Кремль объявил даже об отмене ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным, во время которой президент традиционно общался с россиянами и отвечал на самые насущные вопросы, отмечается в статье. Запись этой программы обычно длилась до четырёх часов и проходила в переполненной телевизионной студии.



Как рассказали представители издательской отрасли, календари с Путиным традиционно пользуются популярностью среди госчиновников и женщин, которым «нравится образ сильного и решительного мужчины». Известно, что эти календари также «покупают сторонники оппозиции, чтобы их испортить», говорится в статье.



Это издание также можно заказать через интернет на восьми разных языках — и российские СМИ сообщали, что в Великобритании их раскупают «как горячие пирожки». Однако западные медиааналитики назвали эти сообщения «дезинформацией», заключает The Times.