Deutschlandfunk: ЕС оказался бессилен защитить свои ценности от поляков и венгров

Польша и Венгрия уже давно не уважают базовые принципы ЕС, демонтируя правовое государство и приобретая «авторитарные» черты, пишет журналист Петер Каперн в своей статье для Deutschlandfunk. При этом у ЕС нет действенных методов для изменения ситуации: Польша и Венгрия защищают друг друга своим правом вето. Недавняя идея о лишении их европейских субсидий также обречена на провал, поскольку в ответ Будапешт и Варшава пригрозили заблокировать выплату финансовой помощи по коронавирусу.

Пришла пора проверить, являются ли основные принципы ЕС, изложенные во статье 2 Договора о Европейском союзе, значимее, чем просто ни к чему не обязывающие ориентиры, пишет журналист Петер Каперн в своей статье для Deutschlandfunk. В статье 2 речь идёт о правах человека, демократии, равенстве, правовом государстве, защите меньшинств, плюрализме и солидарности.

При этом, по мнению Каперна, две страны ЕС уже давно не уважают эти принципы. В Польше происходит демонтаж правового государства: судебная ветвь власти становится слугой правительства. А в Венгрии Виктор Орбан выстраивает «авторитарный режим», обретая всё больше контроля над политикой, СМИ, культурой и наукой. Сам Орбан называет это «нелиберальной демократией», другие считают это фашизмом, пишет Каперн.

Что же касается ЕС, то у Брюсселя есть статья 2, но нет никаких реальных средств для её осуществления, констатирует автор. В теории, в соответствии со статьёй 7 можно было бы приостановить право голоса Венгрии, но данная мера на практике доказала свою бесполезность, поскольку Польша и Венгрия постоянно защищают друг друга своим правом вето. Возможность привлечения к ответственности за нарушение Договора о Европейском союзе также доказала свою неэффективность.

Как следствие, в Брюсселе с 2017 года идёт обсуждение новых инструментов, пишет Каперн. Одно из новых предложений заключается в том, чтобы перекрыть Польше и Венгрии «денежный кран» субсидий от ЕС. Однако в ответ Будапешт и Варшава угрожают заблокировать выплату средств, предназначенных для помощи странам, пострадавшим от коронавируса.

По мнению автора, Брюссель будет вынужден уступить Польше и Венгрии: в противном случае, придётся объяснять, почему обещанная финансовая помощь не была выплачена. Как пишет Каперн, Орбан издевается над ЕС, поскольку именно он предстаёт вероятным победителем.