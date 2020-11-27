БЕЛТА: Лукашенко заявил, что при новой Конституции он не будет руководить Белоруссией

Александр Лукашенко заявил о необходимости разработки новой Конституции Белоруссии, которая не позволила бы следующему руководителю развалить страну. Как передаёт «БЕЛТА», белорусский президент добавил, что при новом основном законе Белоруссии он не будет руководить страной.

Александр Лукашенко подчеркнул важность работы над новой белорусской Конституцией, чтобы не позволить следующему руководителю развалить страну. Как передаёт «БЕЛТА», белорусский президент заявил, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента.

«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — заявил Лукашенко.

«У нас очень серьёзная Конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьёзную жёсткую Конституцию, где от решения президента зависит всё. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придёт человек и захочет развязать войну и прочее. Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», — пояснил белорусский лидер.

В этой связи президент прокомментировал предложения проводить выборы в парламент по партийным спискам и, соответственно, создавать партии. Александр Лукашенко убеждён, что реализация этих инициатив грозит расколом в обществе, возникновением групп с различными интересами.

«Всё это хорошо, когда ты это у других видишь — партийные списки и прочее. Но если вы этого хотите, и народ за это проголосует — так и будет. Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — добавил белорусский президент.