БЕЛТА: Лукашенко заявил, что при новой Конституции он не будет руководить Белоруссией
Александр Лукашенко подчеркнул важность работы над новой белорусской Конституцией, чтобы не позволить следующему руководителю развалить страну. Как передаёт «БЕЛТА», белорусский президент заявил, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента.
«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — заявил Лукашенко.
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