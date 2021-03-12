Tagesspiegel: внешние консультанты Министерства финансов зарабатывают больше Меркель

За последние несколько лет расходы Министерства финансов Германии на работу внештатных специалистов выросли почти на 600%. Консультанты в сфере IT, работающие на ведомство, могут получать зарплату намного выше, чем у канцлера Ангелы Меркель. Такой рост расходов при наличии множества высококвалифицированных специалистов в самом министерстве вызывает немало вопросов, подчёркивает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Работать консультантом по IT и получать зарплату выше, чем у канцлера? Не проблема, когда речь идёт о Министерстве финансов Германии, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. По информации издания, расходы на внешних консультантов в ведомстве Олафа Шольца выросли на 600%.

Как сообщается в статье, тот, кто работает IT-консультантом для кандидата в канцлеры от СДПГ Олафа Шольца, сейчас может зарабатывать больше, чем канцлер: в 2018-м и 2019 году министр финансов заплатил одному-единственному руководителю проекта целых €646 тыс. — и за что? За то, чтобы наконец-то запустить откладывавшуюся работу базы данных финансового контроля теневой занятости.

Для сравнения, Ангела Меркель по тарифной сетке входит в группу В11 и получает за свою работу годовой заработок в размере €250 тыс., включая надбавки. Но хорошо зарабатывают в Министерстве финансов не только отдельные консультанты. Расходы ведомства на внешних консультантов в целом выросли с 2015-го по 2019 год почти на 600%, с €5,3 млн до €30,4 млн. Это следует из сметы по бюджету, представленной министерством соответствующему комитету и эксклюзивно попавшей в распоряжение Der Tagesspiegel. При этом порядка 90% расходов приходится на консультантов по IT.

Таким образом, после истории с дорогостоящими консультантами в Министерстве обороны Германии при Урсуле фон дер Ляйен и в Министерстве транспорта при Андреасе Шойере теперь в центр внимания попало и Министерство финансов, подчёркивает издание. При этом если в 2014 году все три ведомства тратили около €63 млн на внешних специалистов, то в 2017 году эта сумма уже возросла до €248 млн. Согласно документу Министерства финансов от октября 2020 года, правительство выделило на внешних консультантов не менее €186,1 млн только в первом полугодии 2020 года.

Официальный представитель Министерства финансов отметил, что около €20 млн приходится на так называемый информационно-технический центр федерального правительства. И действительно, клиентами этого IT-центра являются, в том числе, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Германии.

Однако информационно-технический центр занимается и выполнением значимых задач, например, для главного таможенного управления и центрального налогового ведомства, а они оба подчиняются Министерству финансов.

Вдобавок в Министерстве финансов наблюдается явная тенденция к существенному повышению расходов на внешних экспертов. Только на само министерство, без учёта подведомственных учреждений, расходы на консультации в сфере IT возросли с €1,1 млн в 2015 году до €4,8 млн в 2019 году. В налоговом ведомстве зарплаты компьютерных специалистов также возросли с €1,3 млн до €3,3 млн.

По словам официального представителя министерства, «эти меры носят, в основном, временный характер». Так, внештатные эксперты могут использоваться в краткосрочных разработках специфических решений в сфере IT. С точки зрения Министерства финансов, в современном быстроразвивающемся мире информационных технологий постоянное содержание всех необходимых экспертов по IT было бы неэкономичным, а отчасти даже невозможным.

Организация Transparency International в Германии считает привлечение специалистов для взгляда на государственную бюрократию со стороны полезным, а в специфических вопросах даже экономически выгодным. Однако, как отметил в беседе с Der Tagesspiegel старший советник Петер Конце, «такой рост расходов на консультантов в министерстве, располагающем сотнями высококвалифицированных сотрудников, крайне удивляет и вызывает вопросы».

Стратегическое планирование должно обеспечивать Министерству финансов возможность самостоятельно определять задачи, контролировать выполнение поручений и анализировать результаты. «При таких высоких расходах на консультантов возникают сомнения относительно того, имеется ли вообще подобное планирование», — отметил эксперт.

В целом, привлечение внештатных консультантов и экспертов к работе федерального правительства весьма спорно, подчёркивает немецкая газета. Критику вызывает тот факт, что оплата специалистов обходится слишком дорого и не кажется непременно необходимой с учётом более чем 20 тыс. сотрудников министерств. Кроме того, присутствуют опасения о слишком большом влиянии на работу правительства.

Сторонники этой практики, напротив, обещают выгоду в самых различных областях за счёт взгляда со стороны. К тому же эксперты могут целенаправленно привлекаться для специальных задач, и эти проекты, таким образом, не будут нуждаться в найме постоянных сотрудников.

Между тем, представитель немецких зелёных и эксперт по бюджетной политике Свен-Кристиан Киндлер критикует расходы на частных консультантов, которые в министерстве Олафа Шольца уже поднялись до небес. «При любых трудностях постоянно нанимать новые частные консалтинговые компании за большие деньги — это безответственное обращение со средствами налогоплательщиков», — заявил он в беседе с журналистами Der Tagesspiegel.

Киндлер настаивает на «настоящей аттестации производительности» частных консалтинговых фирм, вместо того чтобы проверять на правильность только их отдельные счета. В противном случае вскрыть «структуры самообслуживания» не удастся. «После скандала с консультантами в Министерстве обороны должно присутствовать, по меньшей мере, понимание проблемы с консультациями, от которой страдает всё федеральное правительство», — цитирует Der Tagesspiegel представителя зелёных Германии.