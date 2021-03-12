N-TV: немецкому депутату пришлось оправдываться за день рождения без маски
Депутат немецкого бундестага от партии ХДС Клаус-Петер Вилш попал под огонь критики из-за несоблюдения антикоронавирусных мер предосторожности, сообщает N-TV.
Депутат немецкого бундестага от партии ХДС Клаус-Петер Вилш попал под огонь критики из-за несоблюдения антикоронавирусных мер предосторожности, сообщает N-TV.
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа рассказал о восстановлении российского форварда Никиты Кучерова после перенесённой операции на бедре.
Министр инноваций и технологического развития Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович заявил, информационная кампания против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обречена на провал.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о морозах в Санкт-Петербурге.
В Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса до 29 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Cитуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге стабильная, город в течение трёх последних месяцев находится на плато по заболеваемости COVID-19, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова.
Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Марселе.
Краснодарский край примет участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» 10 апреля.
В Санкт-Петербурге спектакли Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ) будут проходить на других площадках из-за ремонта основного здания.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.
Глава Минздрава Чехии Ян Блатны рассказал, как продвигается кампания по вакцинации населения страны от коронавируса.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об опасном инциденте перед женской спринтерской гонкой на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Председатель Всероссийского союза студентов Олег Цапко прокомментировал инициативу ввести студенческий капитал.
Один из шестёрки лидеров испанской футбольной Примеры проявляет интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.
Житель Джанкойского района Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте.
В Кировской области зарегистрировали 106 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели после коронавируса 430 человек.
Глава оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что готов встретиться с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение об использовании флага организации вместо национального на чемпионатах мира по зимним видам спорта.
В Молдавии за сутки подтвердили 1785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 201 909.
Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, сообщил, что спортсмен вернул президенту бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову автомобиль Mercedes, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Мэр Таллина Михаил Кылварт сообщил, что контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 и переходит на режим самоизоляции.
Акции Башкирской содовой компании перечислены на счёт Росимущества по решению суда. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от испанца Роберто Баутисты-Агута в матче 1/2 финала Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 6609 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 248 286.
Российский гонщик американской команды Haas Никита Мазепин занял 15-е место в итоговом протоколе первого дня официальных предсезонных тестовых заездов «Формулы-1».
Технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Аллан Серрано объяснил неизбежность инцидентов, подобных тому, который произошёл между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо на финише марафона на чемпионате мира.
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за подписания соглашений об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
По итогам матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары полуфиналистов Западной и Восточной конференций КХЛ.
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казахстанским «Барысом» в шестом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В Греции за сутки выявили 2405 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на падение России на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главу города Троицка в Челябинской области Александра Виноградова арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе городского суда.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса американской корпорации Johnson & Johnson в список рекомендуемых для экстренного использования.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию «предоставить полный доступ в Крым» и «не политизировать» ситуацию с полуостровом.
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на слова волейболиста Алексея Спиридонова, который заявил, что бывшая первая ракетка мира делал ставки против себя.
«Жёлтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до воскресенья, 14 марта, из-за ветра, метели и гололедицы, сообщили в Гидрометцентре России.
Римский «Лацио» одержал победу над «Кротоне» в матче 27-го тура итальянской Серии А.
Президент Армении Армен Саркисян прошёл медицинское обследование и вернулся к обычному рабочему режиму.
США передали движению «Ансар Аллах» (хуситам) план прекращения огня в Йемене. Об этом заявил спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг.
Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин, выступающий в промоушене ONE FC, считает, что московский футбольный клуб «Спартак» поборется за попадание в тройку призёров по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Заявки на участие в пилотном проекте по дистанционному электронному голосованию на выборах в 2021 году подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 11 регионов России, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Кризисный штаб при правительстве Сербии принял решение ввести двухдневный локдаун на выходные в стране из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от австралийца Мэттью Эбдена в матче 1/4 финала Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.
Власти Польши высылают из страны двух белорусских консулов. Об этом заявили в польском Министерстве иностранных дел.
Форвард лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн признан лучшим игроком первых матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Следующее заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF) состоится в Москве.
Следователи в Чечне возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму в отношении Ахмеда Закаева.
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о проведении референдума по проекту новой Конституции 11 апреля.
Французский регулятор ANSM рекомендовал продолжить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию, согласно которой акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к клубу.