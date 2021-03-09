Euronews: в Германии в некоторых федеральных землях вновь заработали спортзалы

Поскольку, по заявлениям немецких властей, ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в некоторых федеральных землях Германии вновь заработали спортзалы. Как передаёт Euronews, в стране снизился уровень смертности от коронавируса, число пациентов в реанимационных отделениях также идёт на убыль.
В Германии в некоторых федеральных землях вновь заработали спортзалы. Ситуация с COVID-19 в стране, по словам властей, стабилизировалась: на 100 тысяч жителей приходится примерно 50 случаев заражения. Снизился уровень смертности от коронавируса. Число пациентов в реанимационных отделениях идёт на убыль.
МУЖЧИНА: Конечно, это здорово — наконец, снова нормально заниматься спортом после трёх месяцев просто бега и отжиманий дома. Несмотря на то что остаются ограничения: маски и прочее, — это всё-таки глоток свободы.
Франция, власти которой попали под шквал критики за медленный старт вакцинации, резко ускорила её темпы. По стране открыты сотни работающих даже по субботам прививочных центров. В них переоборудовали четыре крупных военных госпиталя.
«Долой маски!», «Да здравствует свобода!» — лозунги, с которыми около 3000 демонстрантов собрались перед зданием правительства в столице Румынии в знак протеста против вакцинации и введения «вакцинных паспортов». Накануне решением властей в Бухаресте уже не впервые закрылись бары и рестораны как минимум на две недели.
Италия стала первой страной в Европе с числом смертей от коронавируса, превысившим 100 тысяч. С римского вокзала Термини отправился поезд с необходимым для вакцинации медицинским оборудованием. По плану, там будут прививать по полторы тысячи итальянцев в день. Из-за роста числа заражений два региона помещены в оранжевую зону, один — Кампания — в красную.
Россия считает возможным выработку синхронных шагов для Ирана и США по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме (СВПД), заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о первых словах лидера национальной команды Александра Большунова после инцидента с норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на песенном конкурсе «Евровидение», в разговоре с RT прокомментировала данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.
В отношении шеф-редактора газеты Bild Юлиана Райхельта ведётся внутреннее расследование в рамках издательского дома Axel Springer. По информации немецких СМИ, его обвиняют в неоднократных фактах неподобающего поведения в отношении женщин.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление командующего Космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда о том, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировали поведение российского лыжника Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT обращение конгрессменов США к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции в отношении организаций, занимающихся строительством газопровода «Северный поток — 2».
Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец раскритиковал действия защитников петербургской команды Деяна Ловрена и Дугласа Сантоса в эпизоде со вторым пропущенным голом в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» (1:2) от полузащитника казанцев Дениса Макарова.
Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, лётчиков, пожарных, спасателей и ряда других категорий работников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В России в течение суток выявлено 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 10 253 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с испытательным сроком российского лыжника Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в беседе с RT оценила данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.
Норвежский историк лыжных гонок Тор Готас высказался по поводу инцидента между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с RT данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.
Хокун Клебо, отец норвежца Йоханнеса Клебо, высказался по поводу инцидента между россиянином Александром Большуновым и своим сыном в марафоне на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.