ARD: Совет Европы поставил Германии «неудовлетворительно» по борьбе с коррупцией

Германия достигла недостаточного прогресса в борьбе с коррупцией, сообщает ARD. В отчёте Совета Европы её усилия по искоренению взяточничества и лоббизма в бундестаге оцениваются как «в целом неудовлетворительные»: страна не выполнила обязательные рекомендации, выдвинутые ещё в 2015 году.

По мнению экспертов Совета Европы, Германия по-прежнему предпринимает недостаточно усилий для борьбы с коррупцией в бундестаге. В отчёте говорится, что обязательные рекомендации контролирующего органа по борьбе с коррупцией ГРЕКО (Группы государств по борьбе с коррупцией. — ИноТВ), выдвинутые в 2015 году и направленные против взяточничества в парламенте и судебной системе, не были исполнены надлежащим образом, сообщает ARD.

Как и в промежуточных отчётах за 2017 и 2019 годы, усилия Германии характеризуются как «в целом неудовлетворительные». К марту 2022 года делегация Германии в Совете Европы должна предоставить отчёт о достижениях.

Два года назад ГРЕКО инициировала в отношении Германии так называемую процедуру несоблюдения в связи с «крайне низким общим уровнем выполнения» предыдущих рекомендаций. В частности, критике подверглось отсутствие чётких правил взаимодействия депутатов с лоббистами и третьими лицами, преследующими цель повлиять на работу парламента. Кроме того, Германия так и не выполнила требование об обнародовании депутатами информации о потенциальных конфликтах между их частными интересами и вопросами, обсуждаемыми в ходе слушаний.

Недавно нескольких депутатов бундестага от блока ХДС/ХСС обвинили во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Сообщается, что они получали взятки за посредничество в получении госзаказов на поставку средств индивидуальной защиты. Кроме того, депутат от ХДС Марк Хауптман подозревается в лоббировании интересов Азербайджана.

Совет Европы со штаб-квартирой во французском Страсбурге несёт ответственность за защиту прав человека. Основанная в 1999 году ГРЕКО состоит из экспертов из 47 стран, входящих в Совет Европы, а также из США, Беларуси и Казахстана. Они регулярно оценивают усилия государств в области борьбы с коррупцией, пишет ARD.