Fox: обсуждению не подлежит — американские техногиганты подвергают цензуре разговоры о небезопасности вакцин

Новые данные о том, что у привившихся вакциной от коронавируса молодых людей в 25 раз чаще развивается миокардит, поднимают серьёзные вопросы о безопасности этих препаратов, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Тем не менее, несмотря на подобные опасения, американские интернет-гиганты предпочитают подвергать цензуре тех докторов, которые указывают на новую тревожную информацию.

Доктор Хумэн Нурчазм — это один из ведущих американских иммунологов. Он также ещё и хирург. Нурчазм занимал научные должности в Медицинской школе Пенсильванского университета, Гарвардской медицинской школе и Медцентре для ветеранов в Филадельфии. На его счету десятки рецензируемых статей в таких изданиях как New England Journal of Medicine и Journal of Immunology. У него есть все из возможных атрибутов, подтверждающих его компетенцию в данной области. Иными словами, по любым меркам, включая даже те, которые используются ради оправдания цензуры в Кремниевой долине, доктор Хумэн Нурчазм — это, безусловно, эксперт.

Прошлым вечером мы пригласили его на эту программу, чтобы обсудить с ним сообщения как из Израиля, так и других стран, которые грозят американской молодёжи серьёзнейшими последствиями. Исследователи по всему миру отметили, что вакцины от коронавируса, судя по всему, ведут к поразительному росту количества молодых людей, сталкивающихся с потенциально летальной болезнью сердца — миокардитом. Вот о чём мы говорили прошлым вечером.

Израильские чиновники сферы здравоохранения опубликовали доклад, в котором говорится, что у молодых людей, прошедших вакцинацию, — в частности, юношей — развивались потенциально летальные осложнения — воспаление сердца, которое принято называть миокардитом. При этом проявляются они очень быстро. Исследователи установили, что случаи миокардита у прошедших вакцинацию молодых мужчин, встречаются в целых 25 раз чаще по сравнению с нормой. Некоторые из них умерли.

В 25 раз чаще — речь идёт о потенциально смертельном воспалении сердца. Большой скачок. Если эти цифры окажутся правдой — а у нас нет причин в них сомневаться, — то это значит, что молодые здоровые люди куда с большей вероятности пострадают или умрут от коронавирусной вакцины, чем от самого коронавируса. Это большая новость; стоп-сигнал, который поднимает целый ряд весьма очевидных вопросов. Для начала, почему колледжи по всей стране требуют от своих студентов прививаться? Нам кажется, что речь идёт о потенциальном ЧП в сфере здравоохранения и катастрофе, которой мы обязаны плохим решениям и легкомысленному руководству. Вот как мы трактуем эти цифры.

Однако мы хотели заручиться поддержкой некой авторитетной фигуры, потому что мы хотели настолько ответственно подойти к этому делу, насколько могли. Так что мы спросили, что по этому поводу думает доктор Нурчазм. И он с нами согласился: обязательное вакцинирование студентов колледжей — это страшная ошибка, причём не в последнюю очередь потому, что многие молодые люди уже переболели и оправились от коронавируса, и у них есть против него антитела. Зачем всё это нужно? Смотрите.

ДОКТОР ХУМЭН НУРЧАЗМ, американский иммунолог: По моему мнению — и мы это уже обсуждали раньше в подробностях, — в этой чрезвычайной ситуации, в рамках которой мы в кратчайшие сроки одобрили эту прививку, вакцинация оправившихся от коронавируса, — это колоссальная ошибка в плане общественного здравоохранения.

«Колоссальная ошибка в плане общественного здравоохранения» — и это мнение человека, который работает в сфере здравоохранения. Так считает доктор Нурчазм, и для него это не пустые слова. Чикагский университет на данный момент вынуждает его собственного сына сделать прививку. Он уже переболел коронавирусом и выздоровел, поэтому доктор Нурчазм выступает против этого предписания. Он много думал об этом. И он считает, что это важная тема. И вы, возможно, тоже. После нашего вчерашнего разговора доктор Нурчазм загрузил нашу беседу на YouTube — ведь другие родители имеют полное право знать эти факты. От этого знания могут зависеть жизни. Однако технологические компании-монополисты обсуждать эту тему ныне не дозволяют.

По причинам, о которых мы не можем с точностью судить — но речь идёт о явно зловещих и несовместимых с демократией причинах, — техногиганты теперь запрещают задавать какие-либо вопросы касательно вакцин, причём даже в тех случаях, когда вопросы исходя от гарвардских иммунологов, ссылающихся на правительственные данные. Техногиганты подвергают цензуре всё за исключением восторженных разговоров и пропаганды. И точка. И поэтому вскоре доктор Нурчазм получил сообщение следующего содержания.

«Наша команда изучила ваш контент, и, к сожалению, мы считаем, что он нарушает нашу политику в области информирования в медицинской сфере. Следующие видеоролики были удалены с YouTube». Таким образом, Google заставил замолчать доктора Хумэна Нурчазма.

Дата выхода в эфир 12 июня 2021 года.