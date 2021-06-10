Le Figaro: Байден везёт Европе чемоданы обещаний по вакцине — но союзники встречают его скептически

Президент США во время своего европейского турне, вероятно, объявит о масштабных закупках вакцины, чтобы передать её более бедным странам, пишет Le Figaro. Кроме того, он намерен показать, что Америка возвращается на свои лидерские позиции среди демократических стран. Вот только в Европе после Трампа к таким обещаниям относятся со скепсисом, отмечает автор статьи.
Американский президент Джо Байден прибыл в Великобританию, это первый этап его европейского турне, в которое он поехал «с чемоданами, полными обещаний вакцины для всего мира», пишет Le Figaro. Как ожидается, он объявит о том, что США поставят миру полмиллиарда доз вакцины от коронавируса, произведённой Pfizer/BioNTech.
«Я знаю, что демократии могут собраться и ответить на вызовы новой эры, на этой неделе в Европе у нас есть возможность это доказать», — написал Байден в Twitter. Перед полётом он заявил, что собирается раскрыть свою вакцинную стратегию для мира, в том числе, вероятно, расскажет о дополнительных мерах, которые предпримут США, чтобы обеспечить вакциной беднейшие страны, и большую часть — через систему Covax. Как отмечает автор статьи, США изначально критиковали, что они запоздали с подобными мерами, и теперь они пытаются занять позицию лидера в этой сфере.
Джо Байден примет участие в саммите G7, где главное внимание будет уделено пандемии и климату. Также у него в планах встретиться с премьер-министром Борисом Джонсоном и королевой Великобритании Елизаветой II.
Он уже сделал свою первую остановку на военной базе на востоке Великобритании, где перед американскими военными заявил: «Америка вернулась». «Мой визит в Европу — это возможность для Америки мобилизовать демократии всего мира». Однако, как пишет автор статьи, после Трампа союзники воспринимают подобные слова с долей скепсиса. Как отмечают эксперты, Байдену в этом стремлении нужно не только преодолеть шрамы четырёх лет при Трампе, но и развеять сомнения по поводу состояния американской демократии.
Когда у официального представителя Джо Байдена Джен Псаки спросили, как американский президент готовился к этой поездке, она ответила, что «он готовился к ней 50 лет», намекая на долгую политическую карьеру Байдена. По её словам, некоторых лидеров, в том числе и Владимира Путина, он уже много лет знает лично.
Встреча с Путиным, запланированная на 16 июня, будет кульминацией этой поездки, пишет автор статьи. Переговоры намечаются острые и трудные, особенно по вопросу кибератак. О том, что эта проблема будет затронута, заявил и сам Байден перед отлётом. Белый дом то делает в адрес России умиротворяющие заявления, то выпускает предупреждения, при этом говорит, что у него нет больших ожиданий от встречи.
В Белом доме говорят, что хотят лишь добиться с Россией более стабильных и предсказуемых отношений, пишет Le Figaro. «Проблема в том, что Путин не обязательно хочет, чтобы отношения были более стабильными и предсказуемыми», — отмечает американский дипломат Александр Вершбоу.
Сертификат о вакцинации против коронавируса российским препаратом «Спутник V» не входит в перечень документов, который даёт иностранцам право въезда на Украину без необходимости предоставления результатов теста на COVID-19 и соблюдения самоизоляции, уточнили в украинской Госпогранслужбе.
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