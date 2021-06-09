Экс-агент ЦРУ: «Путин втихомолку посмеивается» — отпор России дать не смогли ни Трамп, ни Байден

Хотя Джо Байден обещал дать отпор российской агрессии и покончить с днями, когда США уступали Москве, в реальности в этом плане он ничем не отличается от Дональда Трампа, заявил в эфире CNN экс-агент ЦРУ Роберт Бэр. По его словам, Путин «втихомолку посмеивается» над США, поскольку за последние несколько лет Вашингтон так и не сумел предпринять существенных шагов для остановки зловредной деятельности России.

Кроме того, ранее в этом году президент США Джо Байден выступил в адрес России со следующим предупреждением.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я дал ясно понять президенту Путину: я совсем не такой, как мой предшественник. Те дни, когда Соединённые Штаты безропотно уступали российской агрессии, спуская им с рук вмешательство в наши выборы и кибератаки с отравлениями граждан, ушли в прошлое. Мы, не колеблясь, дадим отпор России и будем защищать наш народ и наши ключевые интересы.

Сильное заявление, но как выглядит реальность в плане способности G7 остановить эту зловредную деятельность Кремля?

РОБЕРТ БЭР, аналитик CNN по делам разведки и безопасности и бывший агент ЦРУ: Прямо сейчас Путин втихомолку посмеивается. Я хочу сказать, что реального отпора за все эти годы ему никто не дал. С Трампом, а теперь и с Байденом ничего не изменилось, потому что Путин добивается своих целей. То есть ему надо давать очень жёсткий отпор.

В прошлый раз, когда я занимался этими проблемами, Джон, дело было в Афганистане в 80-х годах, и отпор тогда мы давали в форме ракет земля-воздух. И русские тогда обращали на это внимание. Но если мы говорим о мерах, которые до этого не дотягивают…

Послушайте, они так и не поплатились за вмешательство в наши выборы и попытки вбить клин между американскими избирателями. Это просто поразительно. В конечном итоге, результат — 50 на 50. Они добились необычайного успеха в плане своей деятельности против США, и они продолжат этим заниматься, если им не придётся платить за такие поступки большую цену.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 июня 2021 года.