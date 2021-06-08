CNN: «редкая хорошая новость» — ФБР конфисковала у хакеров часть выкупа за трубопровод Colonial

ФБР смогла вернуть несколько миллионов долларов из выкупа, заплаченного компанией Colonial Pipeline после атаки на её трубопровод, сообщает CNN. Как отмечает телеканал, это хорошая новость для борьбы кибератаками, целью которых является вымогательство. При этом обычно правительство США рекомендует компаниям не платить выкуп злоумышленникам, напоминает корреспондент.

И мы начинаем со срочной новости. Расследователи из США вернули миллионы долларов в криптовалюте, которые были заплачены в качестве выкупа компанией Colonial Pipeline. В прошлом месяце Colonial Pipeline, по утверждениям, заплатила хакерам боле четырёх миллионов долларов после разрушительной атаки с целью вымогательства. Как выяснил CNN, часть этих денег была возвращена. Мы ожидаем пресс-конференции Министерства юстиции, которая может начаться в любую минуту. Мы будем транслировать её в прямом эфире, но начнём с репортажа Алекса Макардта, который находится в Вашингтоне и расскажет нам о только что открывшихся деталях.

Алекс, я знаю, как внимательно вы следили за этой историей. Здесь главной проблемой было то, что Министерство юстиции и правительство США заявляли: «Послушайте, выплата выкупа — это то, чего не следует делать американским компаниям». Расскажите, как с этим соотносятся последние новости.

АЛЕКС МАКАРДТ, старший корреспондент CNN: Действительно, компании находятся в крайне затруднительном положении, поскольку американское правительство и другие инстанции говорят им не платить этот выкуп, но в то же время, многие из них считают, что должны восстановить свою активность: им нужно обслуживать клиентов, а в телефонную трубку на них кричат представители местных властей. Ситуация, которая произошла с Colonial Pipeline: когда их трубопровод вышел из строя, это повлекло за собой перебои с бензином, огромные очереди на заправках и рост цен на топливо.

Так, что это редкая хорошая новость. По словам источников, информированных о ходе дела — как вы уже упомянули, мы ждём новых деталей от Министерства юстиции — несколько миллионов долларов (сколько именно, неизвестно) из выкупа, заплаченного компанией Colonial хакерам, находящимся, как полагают, в России, были возвращены. По сообщениям, сумма, выплаченная хакерам, составила четыре миллиона четыреста тысяч долларов.

Нам известно, что ФБР, благодаря информации, полученной от Colonial — поскольку они работали с компанией Colonial — смогло обнаружить этот криптовалютный кошелёк и, фактически, конфисковать эти деньги. Это отличная новость для борьбы с атаками с целью выкупа. Администрация Байдена после двух последних крупных кибератак с целью вымогательства против двух важнейших элементов инфраструктуры — сначала против компании Colonial, а затем против JBS Food — заявила, что главным образом хочет отследить перевод денег, чтобы помешать этим сетям. Таким образом, это то, на чём они с готовностью сосредоточились наряду с целью разорвать эти сети в целом и работой с другими странами, чтобы возложить ответственность на государства, дающие убежища хакерам — такие, как Россия.

В ближайшие дни вы увидите, в ходе визита президента в Европу, не только личную встречу Байдена с Путиным в Женеве и разговор об этой цепочке атак с целью вымогательства, исходящих из России. Но ещё и то, что Байден обсудит с европейцами и другими союзниками этот растущий… бизнес, если позволите. По крайней мере, так его видят вымогатели. Это растущая индустрия. И ожидается всплеск атак против организаций любого рода — больших и маленьких —которые будут сталкиваться с тем, что их сеть была взята в заложники и выведена из строя хакерами-вымогателями, требующими выкупа. В данном случае выкуп был заплачен, но теперь, по словам нескольких источников, с которыми пообщался CNN, существенная его часть в размере нескольких миллионов долларов была возвращена.

Материал предоставлен СNN International.

Дата выхода в эфир: 7 июня 2021 года