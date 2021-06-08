CNN: «редкая хорошая новость» — ФБР конфисковала у хакеров часть выкупа за трубопровод Colonial
И мы начинаем со срочной новости. Расследователи из США вернули миллионы долларов в криптовалюте, которые были заплачены в качестве выкупа компанией Colonial Pipeline. В прошлом месяце Colonial Pipeline, по утверждениям, заплатила хакерам боле четырёх миллионов долларов после разрушительной атаки с целью вымогательства. Как выяснил CNN, часть этих денег была возвращена. Мы ожидаем пресс-конференции Министерства юстиции, которая может начаться в любую минуту. Мы будем транслировать её в прямом эфире, но начнём с репортажа Алекса Макардта, который находится в Вашингтоне и расскажет нам о только что открывшихся деталях.
Алекс, я знаю, как внимательно вы следили за этой историей. Здесь главной проблемой было то, что Министерство юстиции и правительство США заявляли: «Послушайте, выплата выкупа — это то, чего не следует делать американским компаниям». Расскажите, как с этим соотносятся последние новости.
АЛЕКС МАКАРДТ, старший корреспондент CNN: Действительно, компании находятся в крайне затруднительном положении, поскольку американское правительство и другие инстанции говорят им не платить этот выкуп, но в то же время, многие из них считают, что должны восстановить свою активность: им нужно обслуживать клиентов, а в телефонную трубку на них кричат представители местных властей. Ситуация, которая произошла с Colonial Pipeline: когда их трубопровод вышел из строя, это повлекло за собой перебои с бензином, огромные очереди на заправках и рост цен на топливо.
Так, что это редкая хорошая новость. По словам источников, информированных о ходе дела — как вы уже упомянули, мы ждём новых деталей от Министерства юстиции — несколько миллионов долларов (сколько именно, неизвестно) из выкупа, заплаченного компанией Colonial хакерам, находящимся, как полагают, в России, были возвращены. По сообщениям, сумма, выплаченная хакерам, составила четыре миллиона четыреста тысяч долларов.
Нам известно, что ФБР, благодаря информации, полученной от Colonial — поскольку они работали с компанией Colonial — смогло обнаружить этот криптовалютный кошелёк и, фактически, конфисковать эти деньги. Это отличная новость для борьбы с атаками с целью выкупа. Администрация Байдена после двух последних крупных кибератак с целью вымогательства против двух важнейших элементов инфраструктуры — сначала против компании Colonial, а затем против JBS Food — заявила, что главным образом хочет отследить перевод денег, чтобы помешать этим сетям. Таким образом, это то, на чём они с готовностью сосредоточились наряду с целью разорвать эти сети в целом и работой с другими странами, чтобы возложить ответственность на государства, дающие убежища хакерам — такие, как Россия.
В ближайшие дни вы увидите, в ходе визита президента в Европу, не только личную встречу Байдена с Путиным в Женеве и разговор об этой цепочке атак с целью вымогательства, исходящих из России. Но ещё и то, что Байден обсудит с европейцами и другими союзниками этот растущий… бизнес, если позволите. По крайней мере, так его видят вымогатели. Это растущая индустрия. И ожидается всплеск атак против организаций любого рода — больших и маленьких —которые будут сталкиваться с тем, что их сеть была взята в заложники и выведена из строя хакерами-вымогателями, требующими выкупа. В данном случае выкуп был заплачен, но теперь, по словам нескольких источников, с которыми пообщался CNN, существенная его часть в размере нескольких миллионов долларов была возвращена.
Материал предоставлен СNN International.
Дата выхода в эфир: 7 июня 2021 года
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