Hill: экс-директор ЦРУ предложил считать «российских хакеров» террористами

Бывший глава ЦРУ Леон Панетта заявил, что хакеры, стоящие за недавними кибератаками на ряд американских компаний и организаций, являются «террористами». По его словам, США становятся слабее каждый раз, когда злоумышленники, «действующие из России», нападают на важные инфраструктурные объекты страны, сообщает The Hill.

«Российские хакеры», стоящие за недавними кибератаками на компании и организации в США, являются «террористами». Такое мнениие в недавнем интервью высказал бывший глава ЦРУ Леон Паннета, пишет The Hill.

«С моей точки зрения, они террористы. Когда они нападают на нас с помощью программ-вымогателей, даже несмотря на то, что речь идёт о криминальной операции, они действуют из России, и их целью являются очень важная инфраструктура в нашей стране», — сказал Панетта.

«И да, они занимаются этим ради денег. Но Соединённые Штаты становятся слабее каждый раз, когда на эту инфраструктуру оказывается воздействие», — добавил экс-директор ЦРУ, который ранее также возглавлял Пентагон.

Его комментарий последовал за «разрушительными атаками», в которых обвиняют группу хакеров, «находящуюся в России». Среди прочего злоумышленники временно вывели из строя трубопровод Colonial Pipeline, который поставляет 45% топлива на восток США. Кроме того, их подозревают в аналогичном нападении на крупнейшего поставщика мяса JBS USA, утверждает The Hill.

По словам издания, во время пандемии коронавируса количество кибератак с целью вымогательства в целом заметно увеличилось. Хакеры выбирают в качестве мишеней уязвимые и имеющие большое значение организации, которые, по их мнению, с большей вероятностью заплатят выкуп, чтобы восстановить доступ к своим сетям и данным.

Накануне Министерство юстиции США отреагировало на эти инциденты. Представители ведомства заявили, что оно будет уделять расследованию атак с использованием программ-вымогателей такой же приоритет, что и расследованиям терактов, обращает внимание The Hill.