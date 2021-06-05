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Hill: экс-директор ЦРУ предложил считать «российских хакеров» террористами

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Бывший глава ЦРУ Леон Панетта заявил, что хакеры, стоящие за недавними кибератаками на ряд американских компаний и организаций, являются «террористами». По его словам, США становятся слабее каждый раз, когда злоумышленники, «действующие из России», нападают на важные инфраструктурные объекты страны, сообщает The Hill.
Hill: экс-директор ЦРУ предложил считать «российских хакеров» террористами
Reuters

«Российские хакеры», стоящие за недавними кибератаками на компании и организации в США, являются «террористами». Такое мнениие в недавнем интервью высказал бывший глава ЦРУ Леон Паннета, пишет The Hill.

«С моей точки зрения, они террористы. Когда они нападают на нас с помощью программ-вымогателей, даже несмотря на то, что речь идёт о криминальной операции, они действуют из России, и их целью являются очень важная инфраструктура в нашей стране», — сказал Панетта.
 
«И да, они занимаются этим ради денег. Но Соединённые Штаты становятся слабее каждый раз, когда на эту инфраструктуру оказывается воздействие», — добавил экс-директор ЦРУ, который ранее также возглавлял Пентагон.
 
Его комментарий последовал за «разрушительными атаками», в которых обвиняют группу хакеров, «находящуюся в России». Среди прочего злоумышленники временно вывели из строя трубопровод Colonial Pipeline, который поставляет 45% топлива на восток США. Кроме того, их подозревают в аналогичном нападении на крупнейшего поставщика мяса JBS USA, утверждает The Hill.
 
По словам издания, во время пандемии коронавируса количество кибератак с целью вымогательства в целом заметно увеличилось. Хакеры выбирают в качестве мишеней уязвимые и имеющие большое значение организации, которые, по их мнению, с большей вероятностью заплатят выкуп, чтобы восстановить доступ к своим сетям и данным.
 
Накануне Министерство юстиции США отреагировало на эти инциденты. Представители ведомства заявили, что оно будет уделять расследованию атак с использованием программ-вымогателей такой же приоритет, что и расследованиям терактов, обращает внимание The Hill.
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источник
Hill США Северная Америка
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