CNN: власти США призывают американские компании повысить уровень киберзащиты, чтобы не пришлось платить хакерам

Многие американские частные инфраструктурные компании подвергаются вымогательским атакам хакеров, сообщает CNN. Отмечается, что атаки оказывают серьёзный негативный эффект на экономику, поскольку способны сорвать работу целых инфраструктурных секторов. Вопросом занялось правительство США: Джо Байден намерен поднять тему на своей встрече с Владимиром Путиным в Женеве.

После того, как в борьбе с одним безмолвным убийцей прошло уже больше года, американскому образу жизни угрожает новый и вакцины от него не предвидится. Целями хакеров становятся базовые нужды: продовольствие, топливо, вода, госпитали, транспорт — они превратились в огромную угрозу национальной безопасности. На передовой оказываются простые граждане.

АДРИАН ЛАУФ, профессор информационных технологий Луисвиллского университета: Люди платят выкупы. Все, начиная от госпиталей и заканчивая крупными газопроводами платят выкупы, и это даёт «зелёный свет» для остальных заняться тем же и выбрать такие же цели.

Хакеры, которых глава ФБР сравнил с терактами 11 сентября 2001 года, атакуют лёгкие цели в американской инфраструктуре, уязвимой, на фоне попыток восстановиться от пандемии. Эффект на экономику оказывается огромный: хакеры теперь научились нарушать ключевые цепочки поставок, в то время как многие их жертвы не имеют достаточных средств защиты.

Администрация Байдена сейчас занялась этим вопросом: помимо прочего, правительство пытается выяснить, как повысить осведомлённость населения о серьёзности проблемы. Корреспондент CNN Наташа Бертран сообщит подробности.

НАТАША БЕРТРАН, корреспондент CNN: Белый дом рассматривает эту проблему в качестве значительной угрозы национальной безопасности. Президент Байден намеревается обсудить хакерские атаки во время своей встречи в Женеве с Владимиром Путиным, которая состоится позднее в этом месяце. Причина заключается в том, что многие группы хакеров-вымогателей, взявшие на себя ответственность за атаки, расположены в России.

Мы также увидим мощную инициативу со стороны Белого дома, направленную на то, чтобы побудить инфраструктурные компании закрыть свои сети, поскольку хакеры-вымогатели способны использовать уязвимые места этих сетей, что позволяет им шантажировать эти компании и прерывать работу ключевых секторов по всей стране. Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм откровенно предупредила, что хакеры, при желании, могут нарушить работу электросети.

Считаете ли вы, что противники США в состоянии сорвать работу электросети?

ДЖЕННИФЕР ГРЭНХОЛМ, министр энергетики США: Да, они способны. Я думаю, что это очень зловредные деятели, которые предпринимают свои попытки даже сейчас, когда мы с вами говорим. Происходят тысячи атак на все аспекты энергетического сектора и частного сектора в целом, например, на животноводческие заводы. Это происходит всё время.

НАТАША БЕРТРАН: Итак, Белый дом отправил частным компаниям письма с призывом закрыть доступ в свои сети и предпринять меры для собственной защиты, поскольку вымогательские атаки на фирмы, контролирующие большую долю важнейшей инфраструктуры, отражаются на всей стране. Срывается работа целых секторов, как мы видели на примере атак против Colonial Pipeline и JBS. Итак, правительство, с одной стороны, подталкивает компании к повышению уровня самозащиты, а также призывает их не выплачивать выкупы, поскольку таким образом они стимулируют дальнейшие атаки.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 07 июня 2021 года.