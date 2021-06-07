Обозреватель Fox News: Байден ругает «коррумпированного» Трампа, а сам не следует своим же этическим принципам

Президент США Джо Байден старательно противопоставляет себя «коррумпированному» Дональду Трампу и пытается прослыть «Мистером Этикой», только у главы Белого дома «на каждом шагу» с этим проблемы, утверждает обозреватель Fox News Джейсон Чейфиц. Как отмечает аналитик, от назначений на высшие посты в Пентагоне для представителей частного сектора до «зелёного света» для российского «Северного потока» — Байден нарушает данное им же обязательство следовать этическим принципам.

С вами рубрика «Байденово болото». Помните сговор с Россией? Смысл вроде бы был в том, что Трамп действовал сообща с Путиным, чтобы одержать победу на выборах 2016 года. Правда, как выяснилось, реальный сговор состоял в том, что сообща с русскими была Хиллари, которая пыталась не допустить избрание Трампа.

В своём время политика Трампа действительно ставила Путину палки в колёса, Байден же превратился в марионетку российского президента, которая саботирует наш энергетический сектор и помогает в развитии российскому. Но теперь мы знаем почему.

Оказывается, прежде чем принять решение отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, предприятия, занимающегося строительством газопровода из России в Германию, Байден в нарушение своего обязательства соблюдать этические принципы получил деньги для своей кампании от известного на весь мир лоббиста, продвигающего интересы России. И всё это — несмотря на то, что собственный Госдепартамент Байдена признаёт, что Nord Stream 2 AG, которой руководит бывший сотрудник тайной полиции ГДР «штази» и близкий союзник Владимира Путина, действительно участвует в деятельности, потенциально подпадающей под санкции.

Ну а с нами на связи Джейсон Чейфиц. Джейсон, объясните, что происходит, если можете.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФИЦ, бывший член палаты представителей конгресса США, обозреватель Fox News: Джо, давай, скажи же, что это неправда! Ты на каждом шагу винишь Трампа, говоришь, что он спелся, устроил сговор с Россией. Спустя миллионы долларов ничего из этого не подтвердилось. А тут стоит только взглянуть на Байдена, который без году неделю отработал со своей новой администрацией, так он уже нарушает данное им же обязательство следовать этическим принципам и берёт деньги от личностей, у которых, как он заверял, он денег брать не собирался. Россия же получила именно то, что хотела: трубопровод Keystone Pipeline закрылся спустя всего несколько дней или даже часов после того как власти пришла администрация Байдена и Джо Байден собирается позволить русским построить их собственный газопровод «Северный поток — 2».

Бессмыслица какая-то, в этом нет ничего хорошего для Соединённых Штатов Америки. И Джо Байден даже пальцем не пошевелил, чтобы хоть как-то объясниться, потому что, конечно же, наши СМИ никогда не задают ему трудных вопросов.

Это точно. Кстати, как вы знаете — я часто упоминаю это выражение — наша рубрика называется «Байденово болото». Такое ощущение, что мы с таким же успехом можем назвать её «Байден нарушает данное им же обязательство следовать этическим принципам». Потому что каждый раз он это делает. Недавно вот был случай с Камалой Харрис. Просто поражает, с какой наглостью он всё это делает.

Вот ещё один пример. Просто послушайте подробности. Речь о военно-промышленном комплексе. Мы уже знали, что кандидат Байдена на пост министра обороны Ллойд Остин до этого был связан с частной компанией ВПК Raytheon Technologies. Но взгляните и на другие подобные кадры! Фрэнк Кендалл, предложенный Байденом на пост министра Военно-воздушных сил, — ещё один бывший вице-президент Raytheon Technologies. Или вот ещё один — Рональд Моултри, заместитель министра обороны по вопросам разведки и ещё чего-то там. Он работал в десятке (десятке!) военных консалтинговых фирм и предприятий-подрядчиков. А теперь служит в Пентагоне!

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФИЦ: Джо Байден сам установил высокие стандарты. Сами взгляните, он во всём этом варится уже 50 лет, знает, как всё устроено. Ему необязательно было давать это обязательство следовать этическим принципам, но он всё-таки это сделал. Хотел преподнести себя: «Смотрите, я Джо Байден, Мистер Этика». Но проблема в том, что у Джо Байдена на каждом шагу проблемы с этикой! Свою прошлую кампанию на президентских выборах (в конце 1980-х. — ИноТВ) Байден свернул из-за обвинений в плагиаторстве. Но он этого не понимает, он живёт в собственном мистическом мире, который у меня лично в голове не укладывается. Он устанавливает высокие стандарты и сам же их нарушает спустя всего несколько дней!

Согласен. Всё это так лицемерно. Вот эта история с его обязательством и этическими принципами ... Да и всё президентство в целом. Байден позиционировал себя как центрист, умеренный левый. Но на деле со своей политикой в сфере экономики он идёт всё ближе к крайне левым. Он обещает, что будет честным и, в отличие от Трампа, некоррумпированным. А тут коррупция лезет практически из любого поста, на который Байден назначал своих кандидатов.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФИЦ: И именно поэтому ваша рубрика будет и дальше каждую неделю выходить в этой передаче — потому что этому нет конца. С нетерпением жду, когда через недельку-другую вы снова позовёте меня к себе в гости и мы обсудим очередную выходку Байдена.

Самое лучше здесь, единственное наше утешение — что благодаря этому мы можем с вами увидеться. Большое спасибо, что уделили нам время, Джейсон. И спасибо нашим телезрителям.

ДЖЕЙСОН ЧЕЙФИЦ: Спасибо, Стив.

Ставьте себе напоминания и записывайте наши выпуски, чтобы ничего не пропустить. До следующего воскресенья. Следующую революцию по телевизору покажут.

Дата выхода в эфир 07 июня 2021 года.