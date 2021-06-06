Эксперт Fox News: для общения с Россией Соединённым Штатам нужна «большая палка»

Президенты частенько ошибаются, считая, что дипломатия несовместима с силой, заявила в эфире Fox News старший научный сотрудник аналитического центра Hudson Institute Ребекка Хайнрикс. По её словам, Вашингтон может разговаривать со своими противниками «мягко, держа при этом в руках большую палку». При этом, как она отметила, администрация Байдена пока не сформировала позицию силы в отношениях с Россией.

Если это (хакерские атаки. — ИноТВ) действительно исходит от России, и вот вы — Джо Байден, и у вас через пару недель встреча с Владимиром Путиным. Что бы вы сделали?



УИЛЬЯМ БОЙКИН, американский генерал-лейтенант в отставке: Думаю, я бы отменил встречу.



ЛЕОН ПАНЕТТА, бывший глава ЦРУ: Честно говоря, по-моему, важно отправить Путину очень чёткое послание, что существуют линии, которые мы не позволим пересекать. Думаю, для президента Байдена по-настоящему важно дать ему ясно понять, что мы считаем это вопросом национальной безопасности и что это должно прекратиться. В противном случае, России придётся заплатить.



Хорошо, Леон Панетта считает, что лучше всего донести эту мысль при личной встрече, по его словам, Байдену не следует отменять саммит с Владимиром Путиным, до которого осталось всего пара недель. С нами Ребекка Хайнрикс, старший научный сотрудник Hudson Institute. Ребекка, что вы об этом думаете: стоит ли проводить встречу или нет?



РЕБЕККА ХАЙНРИКС, старший научный сотрудник Hudson Institute: Здравствуйте, Нил. Я бы отменила эту встречу, поскольку президент Байден так и не сформировал позицию силы в преддверии этой встречи. Он хранил относительное молчание, когда речь заходила о том, чтобы призвать российское правительство к ответу за эти осуществлявшиеся из России атаки.



По-моему, важно осознавать, что неправильно рассматривать эти атаки как нападки против отдельных компаний. Речь идёт об атаках против крупный артерий, которые влияют на цепочки поставок в Соединённых Штатах. Так что это действительно вопрос национальной безопасности. И Байден не выступил с жёстким ответом в адрес России. Я бы не отправилась на встречу, которая даёт Путину некоторое ощущение легитимности. Он может кое-что извлечь из этой встречи. А вот для Байдена я не вижу никакого смысла ехать. Если он хочет поговорить, то может взять телефон и провести беседу один на один.



Сказали бы вы то же самое, если к грядущему саммиту готовился Дональд Трамп и всё это происходило при нём?



РЕБЕККА ХАЙНРИКС: На 100%. Президенты частенько ошибаются, считая, что дипломатия несовместима с силой. Но на самом деле необходимо, чтобы экономические санкции, угроза военного давления, угроза политических последствий действовали одновременно. Вот тогда вы можете отправиться на разговор и дать шанс дипломатии. Однако на настоящий момент со стороны президента Байдена мы видели лишь то, что он отказался вводить санкции, согласованные и поддержанные конгрессом, против газопровода «Северный поток — 2». Россия хочет проложить его в Германию, что было бы ужасно для альянса НАТО. Так что с нашей стороны, со стороны США, не только не наблюдается позиции силы, но, более того, существует попустительское отношение, которое допустил президент Байден.



Мне интересно, что задумала Россия? Напрямую или косвенно они стоят за всеми этими хакерскими атаками, частотность которых возросла. Вы, кстати говоря, высказывали подобные опасения во время нашего предыдущего разговора, очень верно подметив этот момент. Конечно, ситуация пугающая, но подмечено было верно. Мне интересно, увидим ли мы новые случаи?



РЕБЕККА ХАЙНРИКС: Думаю, да. Вы видели, как при администрации Байдена один сотрудник Минюста предупредил руководителей американских компаний принять меры предосторожности и укрепить свою кибербезопасность. Я лишь хочу… И понятно, американские компании так и должны поступать. Но повторюсь, это вопрос национальной безопасности. Должны звучать правдоподобные угрозы. Мне не нужна жаркая риторика, которую мы слышали при администрации Трампа в отношении некоторых противников. Мы можем обойтись и без этого. Мы можем говорить мягко, держа при этом в руках большую палку. Но нам нужна какая-нибудь более крупная палка, чтобы размахивать перед российским правительством.



Нил, меня тревожит то, что Байден в бытность сенатором был очень зациклен на контроле вооружений, на сокращении американских вооружений, и я опасаюсь, что на этой встрече с русскими именно к этому он, возможно, и будет стремиться. На фоне угроз со стороны России, Китая, Северной Кореи это было бы ошибкой. Сейчас для Соединённых Штатов не время сокращать вооружения.



Хорошо. Встреча пока ещё не отменена. Она покажет, правы вы или нет. Посмотрим, изменится ли что-нибудь. Полагаю, всё зависит от того, произойдут ли в ближайшие пару недель новые инциденты. Это вполне возможно с учётом резкого увеличения их количества. Ребекка Хайнрикс, благодарю вас. Был рад снова вас видеть.



РЕБЕККА ХАЙНРИКС: Спасибо, Нил.



Дата выхода в эфир 05 июня 2021 года.