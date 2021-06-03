MSNBC: «купить Лукашенко» — Болтон предложил способ надавить на Россию

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью MSNBC, что не ждёт успехов от встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным. Однако, по его словам, Америке следует надавить на Россию, в частности, попытавшись сместить или «купить» белорусского лидера Александра Лукашенко. Комментатор MSNBC Майк Барникл предположил, что Лукашенко можно если не купить, то «арендовать на какое-то время».

УИЛЛИ ГАЙСТ, ведущий MSNBC: Господин посол Болтон, это Уилли Гайст, рад видеть вас сегодня утром. Что это значит — «проявить жёсткость» с Россией…



МИКА БЖЕЗИНСКАЯ, ведущая MSNBC: Какова стратегия?



УИЛЛИ ГАЙСТ: … как вы это себе представляете, если ни предыдущей администрации, ни её предшественникам не удалось в этом существенно преуспеть и изменить поведение Владимира Путина? Вы ведь согласны с тем, что санкции во многом символические. Каким должен быть следующий шаг? Что можно сделать, чтобы дать Путину отпор?



ДЖОН БОЛТОН, бывший советник президента США по национальной безопасности: Я думаю, есть целый ряд вариантов. И я думаю, что на саммите 16 июня у президента Байдена будет шанс настоять на этом. Первое, что я сказал бы русским, это то, что их желанию, по сути, продлить Договор по СНВ-III не суждено сбыться. Я думаю, это соглашение, когда его подписывали в 2010 году, не соответствовало целям Америки, а со временем стало соответствовать им ещё меньше. И, по-моему, стоит подумать о том, чтобы выбросить этот договор и начать заново.



Но, я считаю, есть и другие способы надавить на Россию. На ум приходит трубопровод «Северный поток — 2». В данном случае администрации одна за другой оказывались неспособны принять, по-моему, относительно простое решение.



А Белоруссия — это болевая точка, на которую надо нажать, чтобы заставить Путина отступить. Я думаю, надо убрать Лукашенко от власти. Я бы его, грубо говоря, купил, но не пускал бы Россию, чтобы дать народу Украины* реальный шанс высказаться о том, какого будущего они желают для своей страны.



ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: Откуда у меня такое чувство, Майк, что Лукашенко на самом деле можно купить? Дело только в рычаге… Некоторых людей купить нельзя, но если кого-то можно, то надо попытаться!



МАЙК БАРНИКЛ, комментатор MSNBC: Я не знаю этого парня, не знаю, можно ли его купить. Но сильно подозреваю, что его можно арендовать на какое-то время.



ДЖО СКАРБОРО: (Смеётся.) Думаю, можно!



МАЙК БАРНИКЛ: Господин посол Болтон, осталось меньше двух недель… приблизительно две недели до первой встречи президента Байдена с премьером… председателем Путиным. Не могли бы вы обрисовать для нас, какой исход этой встречи будет успешным, а какой — провальным? Что было бы успехом для Соединённых Штатов, а что было бы провалом для Соединённых Штатов?



ДЖОН БОЛТОН: Успехов я не жду. Я говорю, что, по-моему, СНВ-III — центральный стратегический вопрос для двух стран, а позиция Байдена на этот счёт просто неправильна. Так что это уже предвещает провал. Но, думаю, Байден может попытаться объяснить, что администрация Трампа и лично Дональд Трамп были для американской внешней политики аномалией — сам я определённо придерживаюсь такого мнения, — что Соединённые Штаты вполне единодушно против российского вмешательства в наши выборы, против вмешательства, которое Россия осуществляла с помощью различных методов кибервойны в европейских странах, и что мы настаиваем на прекращении подобного поведения.



Путин много лет очень хорошо играл с очень слабыми картами на руках. И при администрации Обамы тоже. Я надеюсь, что Байден это изменит. Но, должен сказать, оптимизма я не питаю.



Дата выхода в эфир 02 июня 2021 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).