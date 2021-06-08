«США должны возглавлять мир с позиции силы» — Байден рассказал о повестке своего европейского турне

Накануне визита в Европу Джо Байден рассказал о своих ожиданиях от встреч с союзниками по НАТО, руководителями ЕС, а также с Владимиром Путиным. В статье для The Washington Post американский президент отметил, что США «должны возглавлять мир с позиции силы», однако подчеркнул, что Америка не хочет конфликта с Россией, хотя и пообещал серьёзные последствия за «поведение, нарушающее суверенитет Соединённых Штатов, включая вмешательство в демократические выборы».

Уже на этой неделе Джо Байден отправляется в Европу — в первую зарубежную поездку в качестве президента. В статье для The Washington Post американский лидер рассказал о своих ожиданиях от встреч с союзниками по НАТО, руководителями Евросоюза, а также с Владимиром Путиным.

«В нынешнюю эпоху глобальной неопределённости, когда мир всё ещё борется с пандемией, цель моей поездки заключается в реализации восстановленных обязательств Америки перед нашими союзниками и партнёрами, а также в демонстрации способности демократий отвечать на вызовы и сдерживать угрозы этой новой эпохи», — пишет Джо Байден.

Он также отмечает, что будь то необходимость справиться с пандемией, ответить требованиям набирающего обороты климатического кризиса или оказать сопротивление вредоносным действиям правительств России и Китая, Соединённые Штаты «должны возглавлять мир с позиции силы». И Америка будет становиться только сильнее, если её будут окружать страны, разделяющие американские ценности и видение будущего. И именно такую повестку Байден собирается продвигать везде в ходе визита.

В Соединённом Королевстве, после встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном, на которой стороны собираются подтвердить наличие особых отношений между странами, Байден примет участие в саммите стран «Большой семёрки». Из-за коронавируса эта «группа ведущих демократий и экономик» не проводила личные встречи почти два года, однако, уверен Байден, необходимость положить конец пандемии, повысить уровень безопасности в области здравоохранения и стимулировать энергичный и инклюзивный процесс восстановления глобальной экономики должны стать основными приоритетами.

В Брюсселе Джо Байден встретится с председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета, чтобы обсудить с ними, как Соединённые Штаты и Европа могут работать в тесном сотрудничестве друг с другом в решении глобальных проблем.

Мы сосредоточимся на том, чтобы именно рыночные демократии, а вовсе не Китай и иже с ним, определяли правила торговли и развития технологий. И мы продолжим преследовать цель создания единой Европы, свободной и мирной, — отметил американский президент.

В ходе встречи с Владимиром Путиным Байден собирается защищать «демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов». Американский президент отметил, что США не ищут конфликта с Россией, однако он пообещал серьёзные последствия за «поведение, нарушающее суверенитет Соединённых Штатов, включая вмешательство в демократические выборы».

«Когда мы встретимся, я вновь подчеркну приверженность Соединённых Штатов, Европы и демократий, придерживающихся единых с нами позиций, отстаивать права и достоинство человека», — подытожил американский президент.