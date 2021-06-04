Times: Чехия становится ареной в противостоянии Востока и Запада

Во внешней политике Чехии так много противоречий, что её порой называют шизофреничной: с одной стороны страна входит в НАТО и ЕС, а с другой — президент Милош Земан всеми силами стремится сблизиться с Россией и Китаем. Как пишет The Times, сегодня эта маленькая европейская страна из-за такой неопределённости в условиях усиливающегося геополитического соперничества стала полем битвы в большой игре между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Чехия вошла в список «недружественных государств» для России. Как пишет The Times, непосредственной причиной этого стала дипломатическая склока из-за утверждений о том, что агенты Кремля несколько лет тому назад взорвали склад боеприпасов, однако в целом эта «мелкая сошка из Центральной Европы» с населением и военным бюджетом в 10 с лишним раз меньше российского сегодня превращается в геополитическое поле битвы в большой игре между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Как продолжает издание, в центре этой схватки оказалась внешняя политика Чехии, в которой так много противоречий, что её порой называют шизофреничной. С одной стороны, Чехия входит в НАТО и ЕС, а её прозападные политические фракции стремятся прочнее привязать её к западной орбите. С другой стороны президент Милош Земан всеми силами стремится сблизиться с Россией и Китаем, а также придерживается венгерской двойственности в политике, балансируя между Востоком и Западом.

Эти внутренние препирательства и привели к политическому расколу с Кремлём, причиной которого стали прозвучавшие в апреле заявления, будто российские агенты в 2014 году уничтожили склад боеприпасов во Врбетице, находившийся в нескольких километрах от словацкой границы.

Прага в ответ выслала 18 российских дипломатов, а к концу прошлого месяца выдворила ещё 63 человека. Правительство также заявило, что не позволит российским компаниям участвовать в тендере на строительство нового реактора АЭС Дукованы. Земан неделю хранил молчание, однако всё же выступил с заявлением, в котором он не только не выразил возмущение, но и унизил проводившую расследование Службу безопасности и информации, заявив об отсутствии доказательств причастности России.

Как отмечает издание, Земан в последние годы всё чаще допускает пренебрежительные высказывания в адрес этой службы, называя её сотрудников «неумелыми дилетантами» и «лодырями», так как они выступают со все более настоятельными предупреждениями о том, что Россия и Китай угрожают национальной безопасности Чехии. В такой грубой риторике Земана нет ничего необычного, поскольку он часто использует её против либеральных фракций, пытаясь предстать в образе простого человека и понравиться избирателям из небольших городов и посёлков.

Конфликт из-за взрыва во Врбетице стал далеко не первой интригой Земана. В 2016 году он дал высокую оценку Китаю как ценному экономическому и политическому партнеру. И хотя обещанные крупные инвестиции после этого так и не материализовались, он продолжает поддерживать китайские интересы внутри страны и на международной сцене.

Работающие в Праге иностранные дипломаты говорят, что Земан не руководит политикой страны, однако своими действиями он сеет сомнения среди западных партнёров. Эксперты по вопросам безопасности считают, что этого достаточно, чтобы союзники из ЕС и НАТО ограничили своё сотрудничество с чешскими спецслужбами. Другие отмечают прохладную реакцию на призывы премьер-министра Андрея Бабиша, который просит Земана об осязаемой поддержке в конфликте из-за событий во Врбетице.

«Чехия просит союзников о помощи и солидарности из-за нарастающего давления со стороны России и Китая. Но этого трудно добиться, когда внешняя политика так непредсказуема и противоречива», — заявил Павел Гавличек из пражской Ассоциации по международным делам.

И хотя сам Бабиш не очень интересуется внешней политикой, он полон решимости поддерживать добрые отношения с Западом. Но в то же время, чтобы сохранить власть, он должен пользоваться благорасположением Земана. Всё это создало пространство для появления в Праге третьей силы: объединения прозападных политических фракций, в которое вошли представители правительства и оппозиции, предпринимающие усилия для разрыва отношений с Россией и Китаем и укрепления связей с Западом.

Как заключает издание, хотя аналитики называют чешскую внешнюю политику шизофреничной, Министерство иностранных дел наотрез отрицает существование путаницы. Один высокопоставленный руководитель сказал, что Земан порой ведёт себя «провокационно», однако политика страны находится под контролем правительства.

«Непонятно, как долго будет сохраняться эта неопределённость в условиях усиливающегося геополитического соперничества. Ожидается, что Земан останется у власти до марта 2023 года. После себя он оставит удобную схему, воспользовавшись которой, успехов сможет добиться любое иностранное государство, стремящееся расколоть членов ЕС и НАТО и манипулировать ими», — подводит итог автор материала.